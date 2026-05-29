「キャンドゥ」に“スティッチの新グッズ”が勢ぞろい！ 保冷バッグなど夏のおでかけに便利なラインナップ
「キャンドゥ」は、5月28日（木）から、ディズニーキャラクターのスティッチをデザインしたアイテムを全国の店舗で販売中だ。
【写真】保冷バッグは2種のデザインから選べる！ スティッチの新グッズ一覧
■エンジェル＆ルーベンも登場
今回、6月26日（金）の「スティッチの日」にちなんで登場したのは、表情豊かなスティッチをはじめ、キュートなエイリアンのエンジェルや食いしん坊のルーベンが加わった日常グッズ。
ラインナップには、スティッチのさまざまな表情をあしらった「保冷バッグ」2種や「ボトルストラップ」など夏のおでかけに便利な商品がそろう。
また、エンジェルを見つめるスティッチの姿がキュートな靴下や、スティッチと一緒に歩いている気分が楽しめるトートバッグも用意。
さらに、全6種からランダムで1種ゲットできる「マーカーチャーム」、「クリアミニミニバッグ」といった、開封するまでのワクワク感まで提供してくれるアイテムも並んでいる。
【写真】保冷バッグは2種のデザインから選べる！ スティッチの新グッズ一覧
■エンジェル＆ルーベンも登場
今回、6月26日（金）の「スティッチの日」にちなんで登場したのは、表情豊かなスティッチをはじめ、キュートなエイリアンのエンジェルや食いしん坊のルーベンが加わった日常グッズ。
ラインナップには、スティッチのさまざまな表情をあしらった「保冷バッグ」2種や「ボトルストラップ」など夏のおでかけに便利な商品がそろう。
また、エンジェルを見つめるスティッチの姿がキュートな靴下や、スティッチと一緒に歩いている気分が楽しめるトートバッグも用意。
さらに、全6種からランダムで1種ゲットできる「マーカーチャーム」、「クリアミニミニバッグ」といった、開封するまでのワクワク感まで提供してくれるアイテムも並んでいる。