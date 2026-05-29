マカロニえんぴつ、「なんでもないよ、」が自身初の200万PT【オリコンランキング】
マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」が、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身初のダブルミリオンポイントを達成した。
【動画】マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」ミュージックビデオ
最新6月1日付で週間3742PTを獲得し、累積ポイントが200万3013PTに到達。累積ポイントの内訳は、CD：-／ストリーミング：196.3万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：4.0万PTとなっている。
本作は、2021年12月13日付「週間ストリーミングランキング」で1位に。マカロニえんぴつ自身初の「オリコン週間音楽ランキング」【※】1位獲得作品となった。
【※】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間:2026年5月18日〜24日）＞
【動画】マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」ミュージックビデオ
最新6月1日付で週間3742PTを獲得し、累積ポイントが200万3013PTに到達。累積ポイントの内訳は、CD：-／ストリーミング：196.3万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：4.0万PTとなっている。
【※】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間:2026年5月18日〜24日）＞