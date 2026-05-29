狩野英孝、目標とするコンビ明かす“日本一の好感度タレント” パンサー尾形が宣戦布告？「待っとけよ！」
お笑い芸人の狩野英孝、パンサー・尾形貴弘が29日、都内で行われたフジテレビ系全国ネット『全力おたすけバラエティ かのおが便利軒』（6月7日放送 後4:05）番組制作発表会見に出席。2人が同じく目標とする存在を明かした。
【写真】力強く叫ぶパンサー尾形貴弘
番組は、仙台放送でレギュラー放送されている『仙台市青葉市かのおが便利軒』（毎週土曜 後6：30）の全国放送第3弾となる。ローカル放送含めると8年となり、記者から「息ぴったり」と評されると、「うれしいね〜！狩野くん！」「うれしいです。ありがとうございます」と笑顔で受け止めた2人。
狩野は「面白い番組を作りたいとか、依頼解決したりとかありますけど、僕ら同じ目標はやっぱり…僕らの上にはサンドウィッチマンという宮城、いや日本一の好感度タレント、おもしろ芸人さんがいる」と2人共通の目指すべき存在を語った。
「サンドウィッチマンの兄貴の背中を僕たちは見ているので、いつかそこを！」と力を込めると、尾形は「もうね！ちょうど同じくらいのところまできたんじゃないですか！サンドウィッチマンさんと狩野は！そこまで来ましたよ！」と狩野を激励。狩野が「追いつけ追い越せ精神で…」と続けると、尾形は「待っとけよ！サンドウィッチマンさん！」とカメラの向こうのサンドウィッチマンに力強く呼びかけた。
これに狩野は「ムリにVS方式作らなくても…一緒にね」となだめつつ苦笑い。「いつかこの『かのおが便利軒』にサンドウィッチマンさんが出てくれるのが夢ですよね」と希望を語ると、尾形も「ね〜、出てほしいな〜」と本音をつぶやいていた。
6月7日の放送では、2人がNGなしでお悩みを解決。宮城県にある“ネコの楽園”、石巻「田代島」を山田邦子とともに全力お手伝いするほか、97歳・最強おばあちゃんの夢を全力で叶える。また、3年連続の東野幸治に加え、清水ミチコが“かのおが”2人を見届ける。
【写真】力強く叫ぶパンサー尾形貴弘
番組は、仙台放送でレギュラー放送されている『仙台市青葉市かのおが便利軒』（毎週土曜 後6：30）の全国放送第3弾となる。ローカル放送含めると8年となり、記者から「息ぴったり」と評されると、「うれしいね〜！狩野くん！」「うれしいです。ありがとうございます」と笑顔で受け止めた2人。
「サンドウィッチマンの兄貴の背中を僕たちは見ているので、いつかそこを！」と力を込めると、尾形は「もうね！ちょうど同じくらいのところまできたんじゃないですか！サンドウィッチマンさんと狩野は！そこまで来ましたよ！」と狩野を激励。狩野が「追いつけ追い越せ精神で…」と続けると、尾形は「待っとけよ！サンドウィッチマンさん！」とカメラの向こうのサンドウィッチマンに力強く呼びかけた。
これに狩野は「ムリにVS方式作らなくても…一緒にね」となだめつつ苦笑い。「いつかこの『かのおが便利軒』にサンドウィッチマンさんが出てくれるのが夢ですよね」と希望を語ると、尾形も「ね〜、出てほしいな〜」と本音をつぶやいていた。
6月7日の放送では、2人がNGなしでお悩みを解決。宮城県にある“ネコの楽園”、石巻「田代島」を山田邦子とともに全力お手伝いするほか、97歳・最強おばあちゃんの夢を全力で叶える。また、3年連続の東野幸治に加え、清水ミチコが“かのおが”2人を見届ける。