King Gnu、「一途 / 逆夢」が史上14作目、自身初の300万PT達成【オリコンランキング】
King Gnu「一途 / 逆夢」が、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した「オリコン週間合算シングルランキング」において、史上14作目の自身初のトリプルミリオンポイントを達成した。
【動画】King Gnu「一途 / 逆夢」ミュージックビデオ
最新6月1日付で週間6322PTを獲得し、累積ポイントが300万2355PTに到達。累積ポイントの内訳は、CD：9.5万PT／ストリーミング：270.1万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：20.6万PTとなっている。
本作には、2021年12月24日に公開された映画『劇場版 呪術廻戦 0』の主題歌である「一途」と、同映画エンディングテーマの「逆夢」が収録。同年12月29日に発売されたCDシングルは、King Gnu自身初の「オリコン週間シングルランキング」1位獲得作品となっている。
「オリコン合算シングルランキング」は2018年12月24日付よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間:2026年5月18日〜24日）＞
【動画】King Gnu「一途 / 逆夢」ミュージックビデオ
最新6月1日付で週間6322PTを獲得し、累積ポイントが300万2355PTに到達。累積ポイントの内訳は、CD：9.5万PT／ストリーミング：270.1万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：20.6万PTとなっている。
「オリコン合算シングルランキング」は2018年12月24日付よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月1日付：集計期間:2026年5月18日〜24日）＞