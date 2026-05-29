ミュージシャンで俳優の古舘佑太郎（35）が29日までに自身のインスタグラムを更新。「投げ銭スタイル」での全国ツアーを開催する意向であることを発表した。チケット代は定めない異例の挑戦となる。

フリーアナウンサー古舘伊知郎の長男として知られる古舘は、08年にロックバンド「The SALOVERS（サラバーズ）」を結成。15年にバンドが無期限活動休止になると、ソロ活動を開始した。17年に新バンド「2（ツー）」（後に「THE 2」に改名）も、24年に解散。ソロでの音楽活動とともに俳優業も精力的にこなしている。

古館はインスタグラムを通じて「2026年下半期に、全国47都道府県すべてを巡る『弾き語りツアー』を開催したいと考えています。いつもなら、各地のライブハウスを押さえて対バンにオファーをして、チケット代を定めて……。そんな通例通りのツアーに出るのは、なんだか今の自分にはしっくりこない。そう考えた末、今回はすべて「投げ銭スタイル」での全国ツアーを望んでいます」と異例の表明を行った。

「いわゆる、”流し”のようなスタイルで、誰かが呼んでくれた場所に出向いて歌いたいのです。お客さんからチケット代は徴収しません。心が動いたなら、その分だけお金を投げてもらう。そんなステージを望んでいます」とし、「そこで、皆さんにお願いがあります。ライブが可能な場所を募集します！！！」とライブ開催場所を募った。

「場所の特性、機材の有無も問いません。ライブハウス、カフェ、バー、ホール、イベントスペース、飲食店、野外会場、キャンプサイトなど、なんでもありです。47都道府県すべての会場が揃った時、僕はギターを片手に出発します」と伝え、公式サイトには応募用の専用フォームを設置した。