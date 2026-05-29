タレント今田耕司（60）が29日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。千鳥の大悟にお金を貸していることを明かした。

番組では、スペシャルウィークとなる来月5日に大悟がゲスト出演することを告知。アシスタントの若林有子アナウンサーが「朝苦手なイメージありますけど、無事生放送に間に合うんでしょうか」と冗談交じりに心配すると、今田は「ホンマや。お金かえしてもらお。こないだ貸してん」と明かした。

その理由については「『ゴチ行くから』って言って」と大悟に日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」の人気企画「ゴチになります」への出演予定があったと説明。「ゴチ行く前日に飲んでたん、一緒に。『明日ゴチです』って言うから。（大悟が）10年ぐらい前もゴチ行ってて。10年前もゴチに行く前日に飲んでたらしくて、その時はホンマにお金なくて『わしどうしようかな』って言ってて。『ほな貸すで』って言って、その時財布にあったお金全部貸したの。ほんで『頑張れよ』言うて負けた」と、10年前も「ゴチ」に出演する大悟のためにお金を貸していたという。

また「この間前日に会って、『そういえばこんなことありましたね』って言うから」と当時のやりとりが想起されたようで、「『明日も今田さんに借りた金で行ったらおもろいっすかね？』って。『ほな貸すで』って。見たらたまたま銀行で結構下ろしてたから。お金全部渡して、『これで行ってこい』って」と10年前と同様に再びお金を貸したと語った。

大悟は過去2回の「ゴチ」出演で自腹を経験しており、結果については「知らない。連絡ないんで」としつつ「勝ってて欲しいわ」と期待していた。