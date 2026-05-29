トランプ警戒でややドル買い、ドル円159.38円まで上昇 NZドル高い トランプ警戒でややドル買い、ドル円159.38円まで上昇 NZドル高い

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トランプ警戒でややドル買い、ドル円159.38円まで上昇 NZドル高い



米国とイランが停戦延長と核協議継続で暫定合意に至ったようで、市場はトランプ米大統領の承認を待っている。気まぐれなトランプが態度を一変する可能性も残っているため最後まで油断はできない。イラン最高指導者の承認が得られているかどうかも不明だ。バンス米副大統領は合意は「あと一歩のところにある」としつつも、トランプ氏が承認するかは依然として「未定」とコメントした。



トランプ警戒でややドル買い、ドル円は一時159.38円まで上昇した。



NZドルの上昇が目立つ。対円で94.95円まで上昇、およそ4カ月ぶり高値をつけている。対ドルでも堅調。



ブレマンNZ中銀総裁が「政策金利を想定してたよりも、早く・大きく引き上げる可能性がある」とタカ派な発言をしたことで連続利上げ観測が高まっている。総裁は5月会合では据え置きを主張していた。また、同じく据え置きを主張したシルク総裁補も「50bp利上げ含む様々な選択肢を検討する」とタカ派な発言をしている。

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