将棋の第39期竜王戦1組出場者決定戦が5月29日、東京・千駄ヶ谷の「将棋会館」で行われ、前期挑戦者の佐々木勇気八段（31）と八代弥八段（32）が現在対局中だ。八代八段の先手番となった本局は、相掛かりの出だしとなった。

【映像】佐々木八段VS八代八段 注目の一戦

藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦者を決める各組予選が進行中。決勝トーナメントへの出場者を決める1組5位決定戦では、前期まで2期連続挑戦者だった佐々木八段と、八代八段が激突している。

佐々木八段は1組ランキング戦1回戦で羽生善治九段（55）に敗れ出場者決定戦に回ったものの、郷田真隆九段（55）、佐藤康光九段（56）とタイトル経験者のレジェンドを連続で破り5位決定戦へ進出した。一方、八代八段は、同ランキング戦初戦で永瀬拓矢九段（33）に黒星を喫し、出場者決定戦へ。その後、広瀬章人九段（39）、高見泰地七段（32）に勝利し、本局へたどり着いた。

両者のこれまでの公式戦対戦は全13局あり、佐々木八段の7勝、八代八段の6勝とほぼ互角。本局は振り駒で八代八段が先手になり、相掛かりの戦型となった。決勝トーナメントへの進出をかけた重要対局を制するのはどちらか。今後の展開に大きな注目が集まっている。

持ち時間は各5時間。

（ABEMA／将棋チャンネルより）