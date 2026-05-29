「第三者の来場者に対して応援の強要・威圧行為を行った」岡山が来場者1人を処分
ファジアーノ岡山は29日、今月24日にホームで行ったセレッソ大阪戦で「第三者の来場者に対して応援の強要・威圧行為を行った」来場者1人にホームゲーム2試合の入場禁止処分を下したと発表した。
今季のホーム残り試合は1試合となっているため、処分は来季のホーム初戦にも適用すると発表。「その間に開催されるアウェイゲーム、カップ戦、天皇杯」も入場禁止にするとしている。
クラブは「再発防止に向けセキュリティ強化などに努め、より一層、安全で快適なスタジアム作りを目指してまいります。ファン・サポーターの皆さまにおかれましても、今後ともどうか観戦ルール、観戦マナーの遵守に引き続きご協力いただき、ご観戦くださいますようお願いいたします」と伝えている。
今季のホーム残り試合は1試合となっているため、処分は来季のホーム初戦にも適用すると発表。「その間に開催されるアウェイゲーム、カップ戦、天皇杯」も入場禁止にするとしている。
クラブは「再発防止に向けセキュリティ強化などに努め、より一層、安全で快適なスタジアム作りを目指してまいります。ファン・サポーターの皆さまにおかれましても、今後ともどうか観戦ルール、観戦マナーの遵守に引き続きご協力いただき、ご観戦くださいますようお願いいたします」と伝えている。