NELKE、未来に向かって駆け出していく若者にエールを送る新曲「Greedy!!」が日本工学院CMソングに決定！配信リリースも発表

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4月にメジャーデビューした5人組バンド、NELKEの新曲「Greedy!!」が、日本工学院のCMソングに決定した。

■瑞々しくエネルギッシュなCM映像も公開

「Greedy!!」は、日本工学院のCMソングとして書き下ろされた、疾走感溢れるバンドサウンドと高揚感を掻き立てる展開が印象的なロックチューン。胸を高鳴らせる衝動や、踏み出す瞬間の不安と期待を描きながら、心が動くものへまっすぐ手を伸ばしていく姿を映し出しており、あれこれと欲張りながら未来に向かって駆け出していく一曲となっている。

日本工学院は、蒲田・八王子・北海道にキャンパスを構える日本最大級の総合専門学校。業界直結の教育でミュージック、アニメ、ゲーム、CGからIT、スポーツまで100の専門分野を設置している。2026年1月には、Zepp Haneda(TOKYO)にて開催された、コンサート・イベント科の学生制作による卒業ライブにNELKEが出演。学生たちと共にライブを作り上げた縁が、今回のCMソング起用へと繋がった。

公開されたCMでは、何かに夢中になる瞬間の熱量や、自分の“好き”にまっすぐ向き合う姿を、瑞々しくエネルギッシュな映像で表現。“夢中になれることが、自分の未来を動かしていく”というメッセージが込められた映像を、NELKE「Greedy!!」のまっすぐなバンドサウンドが力強く彩っている。なお、「Greedy!!」は7月1日に配信リリースとなる。

NELKEは、7月10日に自身最大規模のツアー『VAST RESONANCE』のファイナル公演をSGCホール有明にて開催。さらに10月から大阪・愛知・神奈川にてツーマンライブツアー『MERGE』の開催も決定。新曲「Greedy!!」とともに、NELKEの今後の動向に注目しよう。

■リリース情報

2026.07.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Greedy!!」

■関連リンク

NELKE OFFICIAL SITE

https://www.nelke-official.com/