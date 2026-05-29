小籔千豊、報道陣前に“いらつき”→「嫌いなやつ」「昔あんなことされたみたいな暴露を」
お笑い芸人の小籔千豊が29日、大阪市内の吉本興業本社で会見を行い、自身主宰のフェスティバル『KOYABU SONIC 2026』（コヤソニ）開催を発表した。
【写真多数】にっこり！『KOYABU SONIC 2026』を発表した小籔千豊
司会を務めたお笑いコンビ・紅しょうが（熊元プロレス、稲田美紀）に呼び込まれた小籔は「お忙しいところすんません」としつつ、報道陣を前に「最近ネットニュースなどありますと、はらわた煮えくり返るような書き方、はらわた煮えくり返るような内容、なんの意味あんねんみたいなことで、本当にネットニュースを書かれてる方々にいらついたりすることもあるんですが」と、やや“仏頂面”。
しかし、そこから一転にっこり。「僕は長年『KOYABU SONIC』をやらせていただいていますと、マスコミの皆さんにはお世話になりっぱなしで、ネットニュースの恩恵をここまで受けている芸人はいないんじゃないかというぐらいお世話になっております」「皆さんの文章能力をフルに発揮していただき、すぐにクリックしたくなるようなタイトル、ならびに内容で（イベントを）広めて」とアピールした。
さらには「嫌いなやつの1人や2人」「現在の貯金金額」「昔あんなことされたみたいな暴露を‥」と言い出し、熊元プロレスが「いいんですよ言わなくて！」とツッコんでいた。
小籔にとっては、それほど思い入れがあるのが『コヤソニ』。2008年に始まり、コロナ禍などもありながら、小籔本人がアーティストや芸人らをブッキングするなど、徐々に規模を拡大。“音楽×笑い×ゲーム”の豪華ラインナップが集う、大阪のフェスとして定着している。2026年は、9月21日〜23日の3日間、インテックス大阪で開催されることが決まり、第1弾ラインナップが発表された。チケット最速特割先行は、きょう29日午後1時から開始。
■『KOYABU SONIC 2026』
2026年9月21日（月・祝）・22日（火・休）・23日（水・祝）
インテックス大阪 4号館・5号館
午前9時半開場／10時半開演
9月21日（月・祝）
出演アーティスト：
新しい学校のリーダーズ
カジヒデキ
くまま
サニーデイ・サービス
出演芸人：
相席スタート／アキナ／エバース／エルフ／カゲヤマ／カベポスター／クロスバー直撃／佐久間一行／しずる／シャンプーハット／スリムクラブ／ダイアン／ちょんまげラーメン／軟水／ネルソンズ／NON STYLE／ビスケットブラザーズ／ピュート／ヘッドライト／紅しょうが／めぞん／隣人／レインボー／笑い飯
フォートナイト ステージ：
Unger／かめてぃん／キャプテンしょーた／しゅんてゃん／らいと／らいふがーど／LiaqN／今別府直之／宇都宮まき／川畑泰史／テンプルカントリー・寺本航／ミカボ・土屋翼
ano more…
9月22日（火・休）
出演アーティスト：
石崎ひゅーい
ZiDol
TOKYO No.1 SOUL SET
tricot
HALCALI
ホフディラン
luv
吉本新喜劇ィズ
出演芸人：
エルフ／オズワルド／蛙亭／サルゴリラ／さや香／スーパーマラドーナ／スマイル／そいつどいつ／タイムマシーン3号／たくろう／ダブルヒガシ／男性ブランコ／ツートライブ／トット／ドンデコルテ／2丁拳銃／ヒコロヒー／紅しょうが／ミカボ／吉田たち
フォートナイト ステージ：
らいふがーど／LiaqN／今別府直之／宇都宮まき／川畑泰史／酒井藍／テンプルカントリー・寺本航／ミカボ・土屋翼／諸見里大介
ano more…
9月23日（水・祝）
出演アーティスト：
EGO-WRAPPIN'
コレサワ
サンボマスター
水曜日のカンパネラ
スチャダラパー
yama
出演芸人：
今井らいぱち／エルフ／コットン／滝音／ニッポンの社長／バッテリィズ／ぱーてぃーちゃん／藤崎マーケット／紅しょうが／マユリカ／ミルクボーイ／矢野・兵動／ロングコートダディ
フォートナイト ステージ：
bykn／Minipiyo／らいふがーど／LiaqN／今別府直之／宇都宮まき／川畑泰史／酒井藍／テンプルカントリー・寺本航／ミカボ・土屋翼／諸見里大介
ano more…
【写真多数】にっこり！『KOYABU SONIC 2026』を発表した小籔千豊
司会を務めたお笑いコンビ・紅しょうが（熊元プロレス、稲田美紀）に呼び込まれた小籔は「お忙しいところすんません」としつつ、報道陣を前に「最近ネットニュースなどありますと、はらわた煮えくり返るような書き方、はらわた煮えくり返るような内容、なんの意味あんねんみたいなことで、本当にネットニュースを書かれてる方々にいらついたりすることもあるんですが」と、やや“仏頂面”。
さらには「嫌いなやつの1人や2人」「現在の貯金金額」「昔あんなことされたみたいな暴露を‥」と言い出し、熊元プロレスが「いいんですよ言わなくて！」とツッコんでいた。
小籔にとっては、それほど思い入れがあるのが『コヤソニ』。2008年に始まり、コロナ禍などもありながら、小籔本人がアーティストや芸人らをブッキングするなど、徐々に規模を拡大。“音楽×笑い×ゲーム”の豪華ラインナップが集う、大阪のフェスとして定着している。2026年は、9月21日〜23日の3日間、インテックス大阪で開催されることが決まり、第1弾ラインナップが発表された。チケット最速特割先行は、きょう29日午後1時から開始。
■『KOYABU SONIC 2026』
2026年9月21日（月・祝）・22日（火・休）・23日（水・祝）
インテックス大阪 4号館・5号館
午前9時半開場／10時半開演
9月21日（月・祝）
出演アーティスト：
新しい学校のリーダーズ
カジヒデキ
くまま
サニーデイ・サービス
出演芸人：
相席スタート／アキナ／エバース／エルフ／カゲヤマ／カベポスター／クロスバー直撃／佐久間一行／しずる／シャンプーハット／スリムクラブ／ダイアン／ちょんまげラーメン／軟水／ネルソンズ／NON STYLE／ビスケットブラザーズ／ピュート／ヘッドライト／紅しょうが／めぞん／隣人／レインボー／笑い飯
フォートナイト ステージ：
Unger／かめてぃん／キャプテンしょーた／しゅんてゃん／らいと／らいふがーど／LiaqN／今別府直之／宇都宮まき／川畑泰史／テンプルカントリー・寺本航／ミカボ・土屋翼
ano more…
9月22日（火・休）
出演アーティスト：
石崎ひゅーい
ZiDol
TOKYO No.1 SOUL SET
tricot
HALCALI
ホフディラン
luv
吉本新喜劇ィズ
出演芸人：
エルフ／オズワルド／蛙亭／サルゴリラ／さや香／スーパーマラドーナ／スマイル／そいつどいつ／タイムマシーン3号／たくろう／ダブルヒガシ／男性ブランコ／ツートライブ／トット／ドンデコルテ／2丁拳銃／ヒコロヒー／紅しょうが／ミカボ／吉田たち
フォートナイト ステージ：
らいふがーど／LiaqN／今別府直之／宇都宮まき／川畑泰史／酒井藍／テンプルカントリー・寺本航／ミカボ・土屋翼／諸見里大介
ano more…
9月23日（水・祝）
出演アーティスト：
EGO-WRAPPIN'
コレサワ
サンボマスター
水曜日のカンパネラ
スチャダラパー
yama
出演芸人：
今井らいぱち／エルフ／コットン／滝音／ニッポンの社長／バッテリィズ／ぱーてぃーちゃん／藤崎マーケット／紅しょうが／マユリカ／ミルクボーイ／矢野・兵動／ロングコートダディ
フォートナイト ステージ：
bykn／Minipiyo／らいふがーど／LiaqN／今別府直之／宇都宮まき／川畑泰史／酒井藍／テンプルカントリー・寺本航／ミカボ・土屋翼／諸見里大介
ano more…