お笑い芸人の狩野英孝と、パンサー・尾形貴弘が２９日、都内で行われた、フジテレビ系特番「全力おたすけバラエティ かのおが便利軒」（６月７日、後４・０５）の制作発表に出席した。

宮城出身の２人が便利屋となって、ＮＧなしで人々のお悩みを全力解決する番組。仙台では８年続く人気番組で、今回が全国放送第３弾となる。

今回は豪華２本立てで、島民より猫の方が多いために“猫の楽園”と呼ばれる「田代島」を探索するロケがある。だが狩野は「僕は猫アレルギーなんで、一切触れなかった。迷惑掛けちゃうんで、遠くから見てた」と思わぬＮＧを明かし、尾形は「触れよ！触るのが醍醐味（だいごみ）なんだよ！」とツッこんだ。

尾形は全国放送第３弾であることに触れ、「僕らに仙台放送が全ベットしたってことですから。僕らも８年やってます。相当腕がつきました。相当面白くなってます」と自信満々。「僕らも大御所みたいなもんです。今まで期待に応えられなかったけどやっと来ました！多分ここから全国放送の番組になるという伏線ができました。フジテレビさん、なんとかよろしくお願いします！」と滝汗で呼びかけていた。