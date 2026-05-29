「今日好き」相塲星音（りのん）、テストの日の“ママのお弁当”公開「彩りが綺麗」「1段まるまるフルーツですごい」
【モデルプレス＝2026/05/29】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音（あいば・りのん）が5月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。テストの日の弁当を公開した。
【写真】「今日好き」美人JK「1段まるまるフルーツですごい」テストの日のママのお弁当
相塲は「今日は学校のテスト頑張ってる〜〜」とつづり、学校のテストの日だと投稿。「ママのお弁当美味しすぎるるる 午後も頑張る」（※原文ママ）とも記し、アボカドやブロッコリー、鶏肉、卵、大豆などが入ったヘルシーでおしゃれなカフェ風のサラダといちご、オレンジ、キウイフルーツがたっぷりと入った弁当を披露している。
この投稿には「テストも頑張れそう」「彩りが綺麗」「たっぷりなのにヘルシー」「ママのお弁当豪華ですごい」「カフェみたいで素敵」「1段まるまるフルーツですごい」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。相塲は「マクタン編」にて、河村叶翔（かわむら・かなと）とカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美人JK「1段まるまるフルーツですごい」テストの日のママのお弁当
◆相塲星音、テストの日の「ママのお弁当」披露
相塲は「今日は学校のテスト頑張ってる〜〜」とつづり、学校のテストの日だと投稿。「ママのお弁当美味しすぎるるる 午後も頑張る」（※原文ママ）とも記し、アボカドやブロッコリー、鶏肉、卵、大豆などが入ったヘルシーでおしゃれなカフェ風のサラダといちご、オレンジ、キウイフルーツがたっぷりと入った弁当を披露している。
◆相塲星音の投稿が話題
この投稿には「テストも頑張れそう」「彩りが綺麗」「たっぷりなのにヘルシー」「ママのお弁当豪華ですごい」「カフェみたいで素敵」「1段まるまるフルーツですごい」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。相塲は「マクタン編」にて、河村叶翔（かわむら・かなと）とカップル成立した。（modelpress編集部）
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