美人気象予報士の肩出しショットが話題になっている。

２９日までに自身のインスタグラムを更新したのは、３月まで「ＡＢＥＭＡ Ｐｒｉｍｅ」に出演していた穂川果音。白のワンピース姿を披露した。肩出しのデザインで、夏服コーデを公開。穂川は「まもなく梅雨が始まるよ！ 今年は、全国的に気温高め＋西日本〜東日本太平洋で雨量が平年並みが多くなる予想に。 梅雨の期間は短くても、大雨に注意が必要です。」とファンに向けて気象情報を記した。続けて「美容においては、湿度が高くなると髪の毛が広がりやすくなるので艶が失われやすい季節。 私は根本のクセがでやすので、梅雨前にストレートヘアをかけてもらっているよー！ もちろん、日々のヘアケアも大切なんだけど、まずは土台を綺麗にしてもらってます」（原文ママ）とヘアケアについて記し、「前髪もちょこっとだけ復活しました」と自身のヘアアレンジについて言及。最後は「＃ヘアケア ＃ストレートヘア ＃ｈａｉｒｓｔｙｌｅ ＃気象予報士」のハッシュタグで投稿を締めた。

この投稿に「透明感あって素敵なんですけど穂川さん 私も土日に美容院に行ってストレートにしてもらいます 梅雨前は絶対必須ですよね！！」「いつもと違う雰囲気。素敵すぎます。かわいい。お似合いです。」「果音さん素敵過ぎる〜」などのコメントが寄せられている。