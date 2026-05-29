北海道3施設、85周年でロゴ刷新！ 万世閣ホテルズ「洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス／登別万世閣／定山渓万世閣ホテルミリオーネ」

記事ポイント 万世閣ホテルズが創業85周年を機に2026年6月よりロゴと公式ホームページを刷新物価高・遠距離旅行控えを背景に三世代で楽しめる”近場温泉リゾート”として再定義500円割引クーポン30,000枚配布・総勢85名へのプレゼントキャンペーンを同月より展開 万世閣ホテルズが創業85周年を機に2026年6月よりロゴと公式ホームページを刷新物価高・遠距離旅行控えを背景に三世代で楽しめる”近場温泉リゾート”として再定義500円割引クーポン30,000枚配布・総勢85名へのプレゼントキャンペーンを同月より展開

北海道内に3つの温泉リゾートホテルを構える万世閣ホテルズが、創業85周年を機に大きく動き出しています。

2026年6月、コーポレートロゴと公式ホームページを刷新し、新ブランドコンセプト「万（まん）の楽しさを持つ宿」を掲げた記念キャンペーンが順次スタートします。

物価高や交通費高騰が続くなか、温泉・サウナ・ビュッフェ・地域アクティビティを館内で完結できる滞在型ホテルとして、三世代旅行の受け皿となっています。

万世閣ホテルズ「洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス／登別万世閣／定山渓万世閣ホテルミリオーネ」





ブランド名：万世閣ホテルズ展開ホテル：洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス／登別万世閣／定山渓万世閣ホテルミリオーネ（北海道内3施設）ロゴ・HP刷新：2026年6月85周年記念クーポン：500円割引・30,000枚・2026年6月〜9月上旬（なくなり次第終了）クーポン対象予約：自社予約サイト・じゃらん・一休 等／宿泊対象期間：2026年6月〜2027年3月末プレゼント応募キャンペーン対象宿泊期間：2026年6月30日〜7月31日／総勢85名に北海道米・北海道海鮮セット・道産野菜・北海道銘菓詰め合わせ・宿泊券など85周年記念宿泊プラン販売期間：2026年6月〜9月上旬／販売媒体：自社サイト・じゃらん・楽天トラベル・一休／宿泊対象期間：2027年3月末まで

万世閣ホテルズは、洞爺湖・登別・定山渓という北海道を代表する3つの温泉地にホテルを構える老舗ブランドです。

創業85年の節目に合わせ、コーポレートロゴと公式ホームページを刷新し、”北海道民に長く愛され続けるホテル”としての発信を強化します。

新ブランドコンセプトには「万（まん）の楽しさを持つ宿」が掲げられ、85年の歴史が培った親しみと、現代型リゾートとしての機能性を両立させる方向性が示されています。

コロナ禍の期間中にサウナエリアの刷新・ラウンジ強化・ビュッフェ会場の改装を実施したことで、「昔ながらの老舗ホテル」から「若い世代から祖父母世代まで楽しめる現代型リゾート」への転換が図られます。

30〜50代ファミリー層を中心に、親世代の記憶にある施設と現在のリニューアル後の姿とのギャップが話題を呼んでいます。

新コーポレートロゴとブランドコンセプト





新ロゴは「人を思う」というあたたかな気持ちをデザインの核に置き、「人」の字と万世閣の頭文字「万」を組み合わせたエンブレムで構成されています。

力強さとしなやかさをあわせ持つ美しい弧のラインが、笑顔を連想させる造形として描き出されています。

タグラインとステートメントには、湯に浸かり大地の恵みとともに大切な人とゆっくり過ごせる温泉宿でありたいという創業以来の願いが込められています。

公式ホームページのデザインリニューアル





新しい公式ホームページは、日本の伝統色「藍色」を基調としたデザインで統一されています。

素朴な味わいのある手描き風イラストで人と人とが紡ぐ時間が描かれ、PCとスマートフォンの両画面に対応したレイアウトで公開されます。

万世閣ホテルズの85年の歴史と、穏やかに寄り添う人々の表情を重ね合わせた世界観が、サイト全体を通じて表現されています。

85周年記念キャンペーンの内容

創業85周年を記念した3種のキャンペーンが2026年6月より順次展開されます。

割引クーポン・プレゼント応募・記念宿泊プランが並行して提供され、いずれも自社サイトやじゃらん・楽天トラベル・一休など複数の予約チャネルが対象となっています。

85周年記念クーポンは500円割引で30,000枚が発行され、2026年6月から9月上旬まで配布されます（なくなり次第終了）。

宿泊対象期間は2026年6月から2027年3月末まで設定されており、長期にわたって利用できます。

宿泊者向けプレゼント応募キャンペーンは2026年6月30日から7月31日の宿泊が対象で、総勢85名に北海道米・北海道海鮮セット・道産野菜・北海道銘菓詰め合わせ・宿泊券などが贈られます。

85周年記念宿泊プランは2026年6月から9月上旬にかけて販売され、宿泊対象期間は2027年3月末まで延長されています。

“近場温泉リゾート”需要の高まりと万世閣の対応

物価高と交通費の上昇を背景に、ファミリー層を中心に遠方旅行から近距離旅行へ切り替える傾向が広がっています。

観光庁の宿泊旅行統計調査および総務省の家計調査でも、近場で満足感を得られる旅行への関心が高まっていることが示されています。

北海道内では「高齢の親を連れての長距離移動は負担が大きい」「子ども連れでも移動疲れしにくい場所を選びたい」というニーズが増加しており、温泉・ビュッフェ・サウナ・アクティビティを館内でまとめて楽しめる滞在型ホテルへの関心が高まっています。

万世閣ホテルズが展開する3施設は、洞爺湖・登別・定山渓という道内の代表的な温泉地に位置し、三世代が一堂に集まる旅行先として機能する設備構成となっています。

85周年を迎えた万世閣ホテルズは、500円割引クーポン30,000枚の配布と総勢85名へのプレゼントキャンペーンを2026年6月よりスタートさせ、新デザインの公式ホームページでは各施設の詳細情報と最新プランが順次公開されます。

館内で温泉・サウナ・ビュッフェ・花火・地域アクティビティを一体で楽しめる滞在設計は、世代を問わず一緒に過ごしたいファミリー層の旅行計画に合致しています。

万世閣ホテルズ「洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス／登別万世閣／定山渓万世閣ホテルミリオーネ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 85周年記念クーポンは何枚発行され、いつまで使えますか？

A. 500円割引クーポンが30,000枚発行されます。

配布期間は2026年6月から9月上旬（なくなり次第終了）で、宿泊対象期間は2026年6月から2027年3月末までです。

自社予約サイト・じゃらん・一休などが対象となっています。

Q. 宿泊者向けプレゼント応募キャンペーンの対象期間と賞品の内容はどのようなものですか？

A. 2026年6月30日から7月31日の宿泊が対象です。

総勢85名に、北海道米・北海道海鮮セット・道産野菜・北海道銘菓詰め合わせ・宿泊券など各種賞品が贈られます。

キャンペーンの詳細は万世閣ホテルズの公式サイトに掲載されます。

Q. 新ブランドコンセプト「万の楽しさを持つ宿」はどのような施設づくりに対応していますか？

A. 温泉・サウナ・ビュッフェ・花火・地域アクティビティを館内で提供し、子ども連れから祖父母世代まで一緒に楽しめる滞在型リゾートとして3施設が運営されています。

コロナ禍の期間中に実施したサウナエリア刷新・ラウンジ強化・ビュッフェ会場改装が、現在の施設構成の基盤となっています。

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