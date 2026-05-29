大崎の職域食堂、6〜7月限定5日間！ 米国ポテト協会「雨晴食堂 期間限定・日替わりメニュー」

記事ポイント 米国産ポテトを使った期間限定・日替わりメニュー3品が「雨晴食堂」で提供されます提供日は2026年6月〜7月の計5日間、ごはん・汁・副菜付きのランチセットですJR大崎駅から徒歩3分、ゲートシティ大崎内の職域食堂で一般客も利用できます 米国産ポテトを使った期間限定・日替わりメニュー3品が「雨晴食堂」で提供されます提供日は2026年6月〜7月の計5日間、ごはん・汁・副菜付きのランチセットですJR大崎駅から徒歩3分、ゲートシティ大崎内の職域食堂で一般客も利用できます

東京・大崎のオフィス街に、米国産ポテトを主役にした期間限定ランチが登場します。

米国ポテト協会 日本代表事務所は、職域食堂「雨晴食堂」にて2026年6月および7月の限定日に日替わりメニュー3品を提供すると発表します。

オフィスワーカーだけでなく一般客も利用できる286席の食堂で、米国産ポテトの食感と風味を活かした多彩な一皿が並びます。

米国ポテト協会「雨晴食堂 期間限定・日替わりメニュー」





場所：東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエスト3Fアクセス：JR大崎駅南改札口から徒歩3分営業時間：ランチ 11:30〜14:00（LO13:30）／ディナー 17:30〜22:00（LO21:30）定休日：土・日・祝日席数：286席電話：03-3779-2575提供日：2026年6月・7月の限定日（各メニュー詳細は下記）

「雨晴食堂」は、シダックスコントラクトフードサービスとオイシックス・ラ・大地が共同プロデュースし、2025年3月にオープンした職域食堂です。

ゲートシティ大崎ウエスト3Fに位置し、健康的な食事を提供する場として多くのオフィスワーカーに利用されています。

今回の企画では、米国ポテト協会が推進する米国産ポテトを使った3品が、ごはん・汁・副菜付きの日替わりランチとして登場します。

米国ポテト協会は全米2,000以上のポテト生産者を代表する団体で、米国産フライドポテトやポテトフレークの普及活動を行っています。

今回提供されるメニューは、米国産ポテトの多様な使い方を示す構成となっており、炒め物・焼きカレー・タッカルビと異なる調理法で展開されます。

3品の期間限定メニュー

登場する3品はいずれも米国産ポテトを主役に据えた一皿で、それぞれ異なる提供日に用意されます。

日替わりランチはごはん・汁・副菜付きのセット構成です。

タレ染みポテトと牛甘辛炒め提供日：2026年6月4日（木）・7月31日（金）構成：日替わりランチ（ごはん・汁・副菜付き）

じっくり炒めた牛肉から出る旨みダレを米国産ポテトにたっぷり染み込ませた一皿です。

噛むたびに濃厚なタレの味わいが広がる、ボリューム感のある仕上がりとなっています。

とろ〜り卵のポテト焼きカレー提供日：2026年6月12日（金）構成：日替わりランチ（ごはん・汁・副菜付き）

米国産ポテトをメインに据えた焼きカレーで、卵を割ることでまろやかさが加わり、風味の変化を楽しめる構成です。

焼きカレーとポテトを組み合わせた新感覚のメニューとなっています。

とろぽてタッカルビ提供日：2026年6月25日（木）・7月14日（火）構成：日替わりランチ（ごはん・汁・副菜付き）

甘辛ソースの刺激とチーズのまろやかさが米国産ポテトの甘みを引き立てる一皿です。

韓国料理のタッカルビをベースに、ポテトの食感との対比が特徴的なメニューに仕上がっています。

利用シーンと会場について

「雨晴食堂」はJR大崎駅南改札口から徒歩3分という好立地にあり、ゲートシティ大崎ウエスト3Fに位置します。

平日のランチタイム（11:30〜14:00）に286席を備え、職域食堂でありながら一般客も利用できます。

今回の期間限定メニューは、定休日である土・日・祝日を除く平日のみの提供となります。

米国産ポテトを炒め物・焼きカレー・タッカルビという異なるジャンルで展開する今回の企画は、計5日間の提供スケジュールで構成されています。

6月4日・12日・25日、7月14日・31日と分散して提供されるため、オフィス周辺で働くランチ客は複数の日程で異なるメニューを体験できます。

よくある質問

Q. 期間限定メニューは予約なしで食べられますか？

A. 「雨晴食堂」は職域食堂ですが一般客も利用できます。

予約に関する詳細は同食堂（03-3779-2575）に確認できます。

Q. 3品すべて同じ日に提供されますか？

A. 3品はそれぞれ異なる日に提供される日替わりメニューです。

タレ染みポテトと牛甘辛炒めは6月4日と7月31日、とろ〜り卵のポテト焼きカレーは6月12日、とろぽてタッカルビは6月25日と7月14日の提供となっています。

Q. ランチセットの内容はメニューによって異なりますか？

A. 3品はいずれもごはん・汁・副菜付きの日替わりランチセットとして提供されます。

価格など詳細は「雨晴食堂」の公式Instagramまたは電話で案内されています。

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