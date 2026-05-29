サカナクション、HANA、M!LKら『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』ノミネート48組のコンテンツを公開 YouTubeで特別企画開催
YouTubeは、6月5日から7日までの3日間にわたり、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にノミネートされたアーティスト48組の音楽コンテンツを公開する特別企画『YouTube Music Weekend : MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition』を開催する。
【写真】圧倒的透明感！ノースリドレスから二の腕あらわな畑芽育（MAJ2026ノミネート作品発表会より）
同企画には、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』主要6部門の最優秀楽曲賞にノミネートされているアイナ・ジ・エンド、サカナクション、HANA、M!LKをはじめ、多彩なアーティストが参加。7日には演歌・歌謡曲版も実施され、ジャンルを超えた音楽コンテンツが公開される。
全演目は、MUSIC AWARDS JAPAN／CEIPA公式YouTubeチャンネルの再生リスト（順次公開予定）のほか、各アーティストの公式チャンネル（一部レーベルチャンネル）でも視聴可能。視聴者は事前にチャンネル登録やプレミア公開のリマインダー設定を行うことができる。
またYouTubeは、6月13日に開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のグローバル配信パートナーとして、授賞式の模様をMUSIC AWARDS JAPAN／CEIPA公式YouTubeチャンネルで全世界配信する（一部地域を除く）。
【写真】圧倒的透明感！ノースリドレスから二の腕あらわな畑芽育（MAJ2026ノミネート作品発表会より）
同企画には、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』主要6部門の最優秀楽曲賞にノミネートされているアイナ・ジ・エンド、サカナクション、HANA、M!LKをはじめ、多彩なアーティストが参加。7日には演歌・歌謡曲版も実施され、ジャンルを超えた音楽コンテンツが公開される。
またYouTubeは、6月13日に開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のグローバル配信パートナーとして、授賞式の模様をMUSIC AWARDS JAPAN／CEIPA公式YouTubeチャンネルで全世界配信する（一部地域を除く）。