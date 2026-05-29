『梨泰院クラス』『SKYキャッスル』キム・ドンヒ、日本公式ファンクラブを開設
韓国の俳優Kim Donghee（キム・ドンヒ）が、日本公式ファンクラブ『D:EAR』を６月１日から開設することを発表した。
【画像】『梨泰院クラス』『SKYキャッスル』にも出演したキム・ドンヒ
キム・ドンヒは、会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、日本公式ファンクラブを開設。「Fanicon（ファニコン）」は、アーティストやインフルエンサーなどの「アイコン」と、「コアファン」をつなぐ会員制ファンコミュニティプラットフォームである。双方向のコミュニケーションを通じて、ユーザーの「推し活」体験に新たな価値を提供している。
オープンから、6月30日までに『D:EAR』に入会した人限定初回入会者限定特典は、3ヶ月プランには入会感謝メッセージ動画、12ヶ月プランには入会感謝メッセージ動画、実物ポストカード(プリントサイン、メッセージ入り)となっている。
ファンクラブ特典は、生配信ライブ、ラジオ（一部アーカイブ）、会員限定オフショット、動画、スクラッチイベント、グループチャット、デジタル会員証ほか、チケット先行、会員限定グッズ、会員限定イベントを予定している。入会費は月額1000円となる。
韓国の実力派俳優として知られているドンヒは、2018年、ウェブドラマ『A-TEEN』でデビュー。同年出演したJTBCドラマ『SKYキャッスル』で注目を集め、その後『A-TEEN2』、『梨泰院クラス』、Netflixシリーズ『人間レッスン』などの話題作に出演。2023年には映画『ファントム』に出演し、映画「君と僕の季節」は2026年劇場公開を控えている。
【画像】『梨泰院クラス』『SKYキャッスル』にも出演したキム・ドンヒ
キム・ドンヒは、会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、日本公式ファンクラブを開設。「Fanicon（ファニコン）」は、アーティストやインフルエンサーなどの「アイコン」と、「コアファン」をつなぐ会員制ファンコミュニティプラットフォームである。双方向のコミュニケーションを通じて、ユーザーの「推し活」体験に新たな価値を提供している。
ファンクラブ特典は、生配信ライブ、ラジオ（一部アーカイブ）、会員限定オフショット、動画、スクラッチイベント、グループチャット、デジタル会員証ほか、チケット先行、会員限定グッズ、会員限定イベントを予定している。入会費は月額1000円となる。
韓国の実力派俳優として知られているドンヒは、2018年、ウェブドラマ『A-TEEN』でデビュー。同年出演したJTBCドラマ『SKYキャッスル』で注目を集め、その後『A-TEEN2』、『梨泰院クラス』、Netflixシリーズ『人間レッスン』などの話題作に出演。2023年には映画『ファントム』に出演し、映画「君と僕の季節」は2026年劇場公開を控えている。