28日、日本バレーボール協会は東京都内で乾燥大麻を所持し、麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者について謝罪および経緯説明を行った。

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報道によると、佐藤容疑者は25日から東京都北区で行われた代表合宿に参加。逮捕前日の27日については午前に行われた宣伝写真の撮影以外の予定はなく「自分の時間に費やしてよい」フリーな時間となった。

佐藤容疑者ほかチームメイト数名はフリーな時間を利用し、合宿所近くのパチンコ店へ行き、そこで乾燥大麻の入ったカバンを紛失。警察に届けられたことで佐藤容疑者の大麻所持が明らかとなり、逮捕に至った。

男子日本代表は今年6月に行われる国際大会「ネーションズリーグ」に参加するための合宿を行っており、本来であれば体調管理やチーム一丸となってトレーニングを行っている時期である。

そのためいくら自由時間とはいえ、パチンコ店へ遊びに出かけたり、さらに違法な大麻を所持していたことに対してネットでは非難の声が相次いだ。

その一方で、今回の大麻騒動によりスポーツ選手に関する「合宿」の重要性に関しても議論されることになった。

スポーツ選手の合宿はチームメイトが寝食を共にし、集中的にトレーニングを積むことで普段以上の成長を促すために行われるものである。だが、現実的には今回の佐藤容疑者のケースのようにチームと一緒にいることで緊張感の欠如した行動を行ってしまう選手の存在もあり、「確実に効果がある」とは一概には言えないようだ。

また、日本バレーボール協会の国分裕之専務理事は会見中、選手のパチンコ遊戯については「社会人なので、価値観というか。個人の自由」と容認する意見を述べたが、ネットでは「合宿をする事で緊張感が生まれる時代ではない」「合宿なら合宿で放任じゃなくて監督すべきでは」「個人の自由といっても実際に迷惑を被る人がいる」とバレーボール協会の「放任主義」に対しても批判の声は多いようだ。

「プレー時間以外は関知しない」という方針は今の時代に合っているのかもしれないが、今後のスポーツ界は「合宿」についての意味について改めて考え直す時代が来ているのかもしれない。