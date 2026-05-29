東京の最高気温は、きょう29日（金）から4日連続で30℃以上の真夏日が予想されています。

【この先の進路は？】台風6号 6月1日〜2日（火）にかけ沖縄や奄美を直撃するおそれ

全国的にも週末は暑くなり、特にあさって31日（日）は九州で35℃以上の猛暑日が続出する可能性があります。熱中症にくれぐれもお気をつけください。

北日本では暴風に警戒

きょう29日（金）は西日本、東・北日本の太平洋側を中心に晴れるでしょう。北日本では晴れていても、暴風に警戒が必要です。





週末にかけて真夏日エリア拡大

交通機関が乱れるおそれがありますので、最新の交通情報に気をつけた方がいいでしょう。北陸や北日本の日本海側では、急な雨の可能性があります。

晴れる西日本や東日本の太平洋側を中心に、最高気温は30℃以上の真夏日になりそうです。あす30日（土）はさらに真夏日エリアが広がり、あさって31日（日）は九州から東北南部付近にかけて真夏日が続出するでしょう。



あさって31日（日）は佐賀で35℃、久留米（福岡）では36℃など、九州で35℃以上の猛暑日が続出するおそれがあります。



週末にかけて、こまめに水分や休憩をとって、熱中症にお気をつけください。なお、東京は6月1日（月）にかけて4日連続で真夏日になるでしょう。

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：19℃ 釧路：20℃

青森 ：19℃ 盛岡：19℃

仙台 ：26℃ 新潟：23℃

長野 ：25℃ 金沢：24℃

名古屋：30℃ 東京：31℃

大阪 ：29℃ 岡山：31℃

広島 ：31℃ 松江：25℃

高知 ：32℃ 福岡：28℃

鹿児島：30℃ 那覇：28℃

台風6号次第に暴風域を伴って強い勢力へ

日本の南で発生中の台風6号は、次第に暴風域を伴って強い勢力にまで発達する見通しです。強い勢力を維持したまま、6月1日（月）から2日（火）にかけて、沖縄や奄美を直撃するおそれがあります。その後は進路を東に変え、3日（水）ごろは西日本にも接近する可能性があります。



沖縄や奄美では、この週末のうちに台風への備えを確認した方がいいでしょう。側溝や雨どいが詰まっていないか掃除を行い、飛ばされやすい物は家の中に片付けておきましょう。来週半ばは西・東日本も台風の進路によっては荒れた天気となるため、今後も最新の情報にご注意ください。