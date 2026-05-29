アーモンドミルク、料理やスイーツにも 汎用性訴求が活発化 豆乳に続く新たな選択肢に

アーモンドミルクで直接飲用以外の料理などに活用する汎用性訴求が活発化している。

アーモンドミルク研究会の発表では、2025年のアーモンドミルク販売金額は前年比44％増の約325億円と過去最高を記録。規模拡大に伴い、汎用性においても豆乳に続く新たな選択肢として注目されている。

トップシェアを握る江崎グリコは、5月28日から6月3日にかけて全国130店舗で「アーモンド効果」を使用した「アーモンドミルクフェア」を開催。今年は参加店舗数を拡大して過去最大規模での実施となった。

「アーモンド効果」を使用した各店舗オリジナルのドリンクやフードに加え、通常提供しているアーモンドミルク使用メニューを特別価格で提供。カフェやレストランなど幅広い飲食店を通じてアーモンドミルクの多彩な楽しみ方を提案している。

「アーモンド・ブリーズ」を展開するカゴメは、新規顧客を目的に、スーパーを主戦場にして「おいしく、低糖質」を訴求しながらシリアルやコーヒーとのクロスマーケティングを実施している。

マルサンアイはメニュー提案に注力。同社のホームページで「毎日おいしいローストアーモンドミルク」を使った150種以上のオリジナルレシピを公開し、10分程度でできる簡単な料理からアーモンドミルクのコクや香りを生かしたスイーツなどを豊富に紹介している。

アーモンドミルク市場は、コーヒー市場からの引き合いも強まる。コーヒー市場では近年、夏の早期化・長期化などを背景に、アイスコーヒーや濃縮コーヒーが拡大。濃縮コーヒーでは割り材の一つとしてアーモンドミルクを提案する動きが顕著に見られる。

業界を挙げた取り組みも継続して行われている。

アーモンドミルク研究会は4月、都内でイベントを開催しスキンケア・ボディケア・エナジーケアに適したアーモンドミルクメニューを紹介した。

（5月29日付本紙に「アーモンドミルク特集」）

ソース