北斗晶、移動中にデパ地下で購入した品を絶賛「もう一本買えばよかったわ〜」

タレントの北斗晶が28日に自身のアメブロを更新。自身がプロデュースするコスメブランドの撮影を行ったことを報告し、移動中に購入した品を絶賛した。

この日、北斗は「早朝に家を出て朝からnopaの撮影でした〜」と報告し、自身がプロデュースするコスメブランド『nopa』が今年で5周年を迎えることを発表。「リピーターの方々に支えられ愛されて5周年を迎えさせていただけます」と感謝を述べた。

また、撮影現場での昼食について「女性ばかりのスタッフなのでお昼ご飯のケータリングを何にするか！？相談するときにワイワイ凄いです」と和やかな様子を説明。「結果、釜飯になりましたが…たくさんいるのに、全員選んだメニューが一緒！！蟹いくら釜飯 やっぱり王道です 美味しかった〜！！」とつづった。

その後、大阪へ向かったといい「釜飯を食べたのに、東京駅にある大丸のデパ地下で…パッと目に入って食べたくて食べたくて味噌カツ買っちゃいました〜」と報告。購入した味噌カツの串カツを「やばいね〜これ 美味しすぎて、もう一本買えばよかったわ〜」と絶賛し、ブログを締めくくった。