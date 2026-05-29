「周りに気づかれないですか？」のん、ディズニー満喫ショットに反響！ 「雨の中でも楽しそう」
俳優・アーティストののんさんは5月28日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートを訪れた様子を公開し、反響が寄せられました。
【写真】ディズニーリゾートを満喫するのん
コメントでは「シーで全力楽しんでる」「エンジョイしてるね」「雨の中でも楽しそうなのが良いです」「カチューシャ4つ装着するほどテンション上がるんだぁ」「カチューシャましましのん」「周りに気づかれないですか？」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】ディズニーリゾートを満喫するのん
「エンジョイしてるね」のんさんは「最初の装備 雨の中でも楽しかった」とつづり、14枚の写真を投稿。東京ディズニーリゾートを満喫するショットで、雨の中でもレインポンチョを着用して楽しんだようです。また、さまざまな種類のディズニーグッズのカチューシャを使い分けており、のんさんのディズニー愛がうかがえます。
「耳をたくさん付ける発想なかった」25日には動画でディズニーリゾートを訪れた際の様子を公開したのんさん。「耳２個付けはデフォルトで、４個付けにも挑戦 たっのしー」とあるように4つのカチューシャを重ね付けする姿を披露しました。ファンからは「耳をたくさん付ける発想なかった」「本当にこの人はセンスが服を着て歩いてるようにしか見えない」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)