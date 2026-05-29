銀座コージーコーナーは、アデリアのグラスウェアシリーズ「アデリアレトロ」とのコラボ生菓子3品を全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で、焼菓子ギフト2品を全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない）で6月5日（一部商品は、6月19日）から期間限定で販売する。

昭和のかわいいを詰め込んだ、レトロポップなデザインが人気のアデリアレトロ。今年は、どこか懐かしさを感じる“レトロかわいい”コラボ生菓子3品と焼菓子2品を発売する。

昨年、好評を得たカップスイーツは、「花まわし」をデザインしたカップのクリームソーダ風スイーツと、「野ばな」をデザインしたカップの青いクリームソーダ風スイーツとして登場。プリンアラモードタルトは、プリンゼリーやフルーツ、生クリーム入りホイップクリームをプリンアラモード風に盛りつけ「アリス」をデザインしたチョコを飾った。さらに人気の「ズーメイト」をデザインしたレトロかわいい缶や、「花ざかり」をデザインした保冷バッグには焼菓子をアソート。喫茶店に出てくるような、懐かしさを感じるかわいさにときめきながら楽しんでほしいという。

アデリアレトロとは、創業200年を超える愛知県のガラス食器メーカー石塚硝子と、そのグループ会社アデリアが、1960〜80年代に生産していた製品のレトロポップな柄を復刻した食器シリーズ。今のライフスタイルでも使いやすいようリメイクした製品と、花や動物などかわいらしい柄をあしらったプリントグラスの懐かしさと温かみのある魅力は、世代を越えて多くの人に愛されている。



「プリンアラモードタルト」

「プリンアラモードタルト」は、タルトにカスタードクリーム、プリンゼリーやフルーツ、生クリーム入りホイップクリームを盛りつけた、プリンアラモード風タルト。アデリアレトロの代表的な柄の一つ、ギザギザの花びらがトレードマークの「アリス」をデザインしたチョコを飾って、かわいらしく仕上げた。喫茶店で食べるあの懐かしの味わいを、タルトで楽しんでほしいという。



「クリームソーダ」

「クリームソーダ」は、シュワッとさわやかなメロンソーダ味のゼリーに、生クリーム入りホイップクリームをのせ、上面にバニラ風味ムースとさくらんぼを飾った、昔懐かしのクリームソーダ風スイーツ。アデリアレトロの代表的な柄の一つ「花まわし」をデザインしたカップで、レトロな気分も楽しんでほしいという。



「青いクリームソーダ」

「青いクリームソーダ」は、シュワッとさわやかなソーダ味のゼリーに、生クリーム入りホイップクリームをのせ、上面にバニラ風味ムースとさくらんぼを飾った、青いクリームソーダ風スイーツ。アデリアレトロの代表的な柄の一つ「野ばな」をデザインしたカップで、レトロな気分も楽しんでほしいという。



「＜アデリアレトロ＞お菓子缶（9個入）」

「＜アデリアレトロ＞お菓子缶（9個入）」は、人気の「ズーメイト」をデザインした、レトロかわいい缶に焼菓子を詰め合わせた。「アデリアレトロ」のデザイン（ズーメイト、花ざかり、野ばな、アリス、花まわし、風船、マスカレード、コレック、アデリアラプソディー）入り総柄フィルムに入ったマドレーヌと、「ズーメイト」の眠そうな「ヒョウ」とおとぼけ顔の「トラ」のかわいいキャラクター2種をプリントした少しクスッと笑ってしまうクッキーを入れた詰め合わせになっている。



「＜アデリアレトロ＞お菓子バッグ（12個入）」

「＜アデリアレトロ＞お菓子バッグ（12個入）」は、人気の「花ざかり」をデザインしたどこか懐かしいレトロかわいい保冷バッグに焼菓子を詰め合わせた。「アデリアレトロ」のデザイン（ズーメイト、花ざかり、野ばな、アリス、花まわし、風船、マスカレード、コレック、アデリアラプソディー）入り総柄フィルムに入ったマドレーヌと、「花ざかり」のかわいいマーガレットをプリントしたクッキーを入れた花畑のような詰め合わせになっている。

［小売価格］

プリンアラモードタルト：702円

クリームソーダ：604円

青いクリームソーダ：604円

＜アデリアレトロ＞お菓子缶（9個入）：1490円

＜アデリアレトロ＞お菓子バッグ（12個入）：1980円

（すべて税込）

［発売日］6月5日（金）

※「青いクリームソーダ」は6月19日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp