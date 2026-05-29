サンワサプライは、リュック・手持ち・肩掛けの3通りで使える、22リットル容量の3WAYトートリュック「BAG−BT4BK」を6月中旬に発売する。

16型ワイドノートパソコンや衣類も収納できる容量を備えながら、混雑した場所でも扱いやすいスリム設計を採用。背面にすっきり収納できるリュックベルトや長さ調整可能なハンドル、便利な前後ポケットなど、通勤・外出・出張から休日まで幅広いシーンで快適に使えるトートリュックとなっている。

荷物が多い日も快適に持ち運べる3WAY仕様。重い荷物を背負いやすいリュックスタイル、移動時に便利な肩掛け、ビジネスシーンに馴染む手持ちの3通りに対応。ハンドルの長さは調整可能で、シーンに合わせて使い分けできる。

収納力もあり、機能性もデザイン性も兼ね備えているので、通勤から休日の外出までスタイルやシーンに合わせて幅広く活用できる。



3WAYトートリュック「BAG−BT4BK」

ノートパソコンや衣類、書類から小物まで。驚きの収納力を備えたこのトートリュックなら、荷物が多い日でも安心だとか。16型ワイドまでのパソコンを収納できるパソコンポケットは、クッション付きとなっている。

出し入れに便利なフロントポケットと、背面には貴重品の収納に最適なシークレットポケットがついている。

身幅に収まるスリムなサイズと、シンプルで洗練されたフォルム。電車や人混みなどの混雑した場所でも、周囲の邪魔になりにくい設計になっている。

リュックベルトを使わないときは背面ポケットに収納可能。見た目もスッキリとさせることができる。

リュックベルトは、ワンタッチで付け外しができる。

リュックベルトはクッション入りで、肩への負担を軽減する。またメッシュ仕様で長時間でも快適に使える。

ベルトの余り部分をすっきり留めることのできるバンド付きなので邪魔にならない。

［小売価格］8580円（税込）

［発売日］6月中旬

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp