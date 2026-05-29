狩野英孝＆パンサー尾形、イチキップリン“細一木数子”乱入で翻弄される 占いでまさかの「大凶」
お笑い芸人の狩野英孝、パンサー・尾形貴弘が29日、都内で行われたフジテレビ系全国ネット『全力おたすけバラエティ かのおが便利軒』（6月7日放送 午後4時5分）番組制作発表会見に出席。サプライズ登場したイチキップリン扮する“細一木数子”に翻弄される一幕があった。
【写真】すごいメイク！“細一木数子”になったイチキップリン
三度目となる全国放送への喜びやこれまでの放送の振り返りなどトークを展開した2人の前に、会見終盤、“細一木数子”がサプライズで登場。『かのおが便利軒』では、忙しい2人に代わって、公認モノマネ芸人として尾形役のこうじろうとともに狩野役として活躍しているつながりがある。
現在配信ドラマでも話題の伝説の占い師のモノマネで、「六星占術」ならぬ「六千万占星術」を披露。「ズバリ言うわよ！」と2人を勝手に占っていき大爆笑を起こした。途中「ズバリ言うわよ」を言い忘れて、「ウケてたんだから言えよ！」と尾形がツッコむ場面も。
さらには、“細一木数子”が持参した鉛筆を尾形が自ら転がし番組の全国放送を占うことに。いざ尾形が転がすと、出たのはまさかの「大凶」。大吉含む運勢のうちの6分の1で引いてしまった結果に再び大爆笑が起きた。狩野が「最悪じゃん！」とボヤくなか、“細一木数子”は「登ればいいのよ」とフォローの言葉をつぶやいていた。
本番組は、仙台放送でレギュラー放送されている『仙台市青葉市かのおが便利軒』（毎週土曜 後6：30）の全国放送第3弾となる。2人がNGなしでお悩みを解決。宮城県にある“ネコの楽園”、石巻「田代島」を山田邦子とともに全力お手伝いするほか、97歳・最強おばあちゃんの夢を全力で叶える。また、3年連続の東野幸治に加え、清水ミチコが“かのおが”2人を見届ける。
【写真】すごいメイク！“細一木数子”になったイチキップリン
三度目となる全国放送への喜びやこれまでの放送の振り返りなどトークを展開した2人の前に、会見終盤、“細一木数子”がサプライズで登場。『かのおが便利軒』では、忙しい2人に代わって、公認モノマネ芸人として尾形役のこうじろうとともに狩野役として活躍しているつながりがある。
さらには、“細一木数子”が持参した鉛筆を尾形が自ら転がし番組の全国放送を占うことに。いざ尾形が転がすと、出たのはまさかの「大凶」。大吉含む運勢のうちの6分の1で引いてしまった結果に再び大爆笑が起きた。狩野が「最悪じゃん！」とボヤくなか、“細一木数子”は「登ればいいのよ」とフォローの言葉をつぶやいていた。
本番組は、仙台放送でレギュラー放送されている『仙台市青葉市かのおが便利軒』（毎週土曜 後6：30）の全国放送第3弾となる。2人がNGなしでお悩みを解決。宮城県にある“ネコの楽園”、石巻「田代島」を山田邦子とともに全力お手伝いするほか、97歳・最強おばあちゃんの夢を全力で叶える。また、3年連続の東野幸治に加え、清水ミチコが“かのおが”2人を見届ける。