ハーゲンダッツ ジャパンは、ハーゲンダッツ ミニカップ Gelati（ジェラーティ）「トロピカルリッチ＆ココナッツ」、同「ソルティキャラメル＆ピスタチオ」を6月30日から期間限定で発売する。

ハーゲンダッツが夏の新シリーズとして届ける「Gelati」は、素材の味わいは濃厚でありながら、すっきりした後味に仕上げ、1カップで2つのフレーバーを楽しめる点が特長。商品の魅力を分かりやすく伝えるため、イタリア語でジェラートの複数形を意味する「Gelati」をシリーズ名に採用した。第1弾では、“夏の王道”と“ジェラートの王道”をテーマに、それぞれ2つのフレーバーを組み合わせた商品を2品届ける。暑い夏にこそ食べたくなる、新シリーズをぜひ楽しんでほしい考え。



ミニカップ Gelati「トロピカルリッチ＆ココナッツ」

ミニカップ Gelati「トロピカルリッチ＆ココナッツ」は、3種の南国フルーツの豊かな果実感と、ココナッツ本来のやさしい甘さが楽しめる。パイナップル・マンゴー・パッションフルーツを使用し、すっきりした酸味が特徴のトロピカルジェラートに、ココナッツ本来の南国の香りが感じられるクリーミーなココナッツジェラートを合わせた。



ミニカップ Gelati「ソルティキャラメル＆ピスタチオ」

ミニカップ Gelati「ソルティキャラメル＆ピスタチオ」は、塩味がアクセントの塩キャラメルと、ピスタチオの豊かな風味が楽しめる。焦がしバターとカラメルを使用し、ほろ苦さと塩味が引き立つ塩キャラメルジェラートに、香ばしく濃厚な味わいのピスタチオジェラートを合わせた。

素材の濃厚な味わいを感じながらも、すっきりとした後味が広がる、夏にぴったりな2品を楽しんでほしいという。

［小売価格］各373円（税込）

［発売日］6月30日（火）

ハーゲンダッツジャパン＝https://www.haagen-dazs.co.jp