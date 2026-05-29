瀬戸康史、トイ・ストーリーホテルでのプライベートショット公開「家族とかな？」「はしゃいでて可愛い」
【モデルプレス＝2026/05/29】俳優の瀬戸康史が5月28日、自身のInstagramを更新。トイストーリーホテルでのショットを公開し、話題になっている。
【写真】38歳俳優「家族とかな？」トイ・ストーリーホテルでのレアなプラベショット
瀬戸は「部屋の湿度計みたら70％だと！！？梅雨来た？ジメジメして気持ちが沈む日には、カラッとして楽しかった時を思い出そう」とつづり、東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルにあるバズ・ライトイヤーのキャラクターの像の前で撮影したショットを公開。力こぶを作るようなポーズ姿を披露している。
また「トイストーリーホテルに泊まった日、ディズニーチャンネルで僕が1番好きな『ライオンキング2』を放送していて、こんなスペシャルな事がと幸せな気持ちになりました。ありがとうディズニー。コブが1番好きなキャラクター」と嬉しかった出来事を記している。
この投稿にファンからは「最高に可愛い」「楽しい思い出共有してくれてありがとう」「ジメジメも吹っ飛びます」「他の写真も見たい」「スタイル良すぎる」「家族とかな？」「はしゃいでて可愛い」などといった声が寄せられている。
瀬戸は女優の山本美月と2020年8月に結婚を発表。2023年5月に第1子が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】38歳俳優「家族とかな？」トイ・ストーリーホテルでのレアなプラベショット
◆瀬戸康史、トイ・ストーリーホテルショット披露
瀬戸は「部屋の湿度計みたら70％だと！！？梅雨来た？ジメジメして気持ちが沈む日には、カラッとして楽しかった時を思い出そう」とつづり、東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルにあるバズ・ライトイヤーのキャラクターの像の前で撮影したショットを公開。力こぶを作るようなポーズ姿を披露している。
◆瀬戸康史のショットが話題
この投稿にファンからは「最高に可愛い」「楽しい思い出共有してくれてありがとう」「ジメジメも吹っ飛びます」「他の写真も見たい」「スタイル良すぎる」「家族とかな？」「はしゃいでて可愛い」などといった声が寄せられている。
瀬戸は女優の山本美月と2020年8月に結婚を発表。2023年5月に第1子が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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