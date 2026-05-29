【ファミマ】定番の塩バターパン×ハムチーズパン･チョコパン･メロンパンの新シリーズ展開

ファミリーマートは、「ファミマルBakery(ファミマルベーカリー)」から、定番の塩バターパンを新たな組み合わせで進化させた「うまじゅわ〜っ!塩バターパン」シリーズの展開を、2026年6月2日から開始する。

ラインアップは、「塩バターハムチーズパン」(税込185円)、「塩バターチョコパン」(税込180円)、「塩バターメロンパン」(税込180円)の全3種。いずれも沖縄県では仕様と価格が異なる。

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〈2種の生地を組み合わせた塩バターパン〉

気温が上がり塩気が欲しくなるこれからの季節に向け、定番の塩バターパンと、ハムチーズパンやチョコパン、メロンパンを組み合わせた「うまじゅわ〜っ!塩バターパン」シリーズ3種を発売する。2種の生地を組み合わせることで、一口食べた瞬間に発酵バター入り塩マーガリンが溢れ出す“うまじゅわ〜っ!”な食感を実現している。

パンとの相性が抜群で、まろやかな塩味が特徴の『ロレーヌ岩塩』をアクセントに使用することで、バターのコクを最大限に引き立てた。バターの香りとともに、シンプルながらも本格的な味わいが楽しめる。

◆塩バターハムチーズパン

【価格】172円(税込185円)

【発売日】2026年6月2日

【発売地域】全国

フランスパン生地とデニッシュ生地を貼り合わせた生地に、ハムを巻き込み、発酵バター入り塩マーガリンを絞って焼きあげ、チーズクリームを入れた。

◆塩バターチョコパン

【価格】167円(税込180円)

【発売日】2026年6月2日

【発売地域】全国

チョコ風味のフランスパン生地とデニッシュ生地を貼り合わせた生地に、発酵バター入り塩マーガリンを絞って焼きあげ、チョコクリームとチョコチップをサンドした。

◆塩バターメロンパン

【価格】167円(税込180円)

【発売日】2026年6月2日

【発売地域】全国

デニッシュ生地とビスケット生地を貼り合わせ、発酵バター入りの塩マーガリンを包んで焼き上げたデニッシュメロンパン。表面にはメロンパンの格子模様をつけた。

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