第1子妊娠のカリスマトレーナーAYA「臨月っぽくないファッションでいたい」ビッグTシャツから美脚「魅力的」「おしゃれで真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/05/29】カリスマトレーナーのAYAが5月28日、自身のInstagramを更新。マタニティファッションを披露し、反響になっている。
【写真】第1子妊娠の41歳美女トレーナー「楽ちんマストで臨月っぽくないファッションでいたい」ビッグTシャツから美脚
AYAは「ビッグTシャツでゆるりと 骨盤が広がってお尻回りがドカンと更に大きくなってきたので、オーバーサイズのTシャツがフワッと隠せて良い感じ」とつづり、臨月のマタニティファッションを公開。長めのTシャツにショート丈のスパッツを合わせたコーディネートでヘルシーなショットを披露している。
また「楽ちんマストで臨月っぽくないファッションでいたい」「＃AYAのマタニティファッション」と、ファッションへのこだわりを明かしている。
この投稿にファンからは「いつ見ても素敵」「カッコ良すぎる」「魅力的」「おしゃれで真似したい」などといった反響が寄せられている。
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】第1子妊娠の41歳美女トレーナー「楽ちんマストで臨月っぽくないファッションでいたい」ビッグTシャツから美脚
◆AYA、ビッグTシャツ姿公開
AYAは「ビッグTシャツでゆるりと 骨盤が広がってお尻回りがドカンと更に大きくなってきたので、オーバーサイズのTシャツがフワッと隠せて良い感じ」とつづり、臨月のマタニティファッションを公開。長めのTシャツにショート丈のスパッツを合わせたコーディネートでヘルシーなショットを披露している。
◆AYAの投稿が話題
この投稿にファンからは「いつ見ても素敵」「カッコ良すぎる」「魅力的」「おしゃれで真似したい」などといった反響が寄せられている。
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
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