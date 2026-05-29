5月21日発表

プラッツは香港のプラモデルメーカー、ドラゴン社(Dragon Models Ltd)がプラモデル事業を撤退し、知的財産（IP）、3Dテクノロジー、デジタルアセット、ライセンス事業などを中心とした新たな事業展開へ移行することを告知した。

ドラゴン社は香港のプラモデルメーカーとして航空機、戦車といったスケールモデルや、アクションフィギュアを手掛けていた。他社とはひと味違うラインナップでファンから評価される一方、繊細な設計で難易度の高さを指摘する声もあった。

今後に関しては、Zimi Model社がドラゴン製品の一部スケールモデルキット金型を引き継いだ上で、新ブランド「DRAMi Model」として関連製品の開発・販売・運営を行なっていく。DRAMi Modelでは、ドラゴン製品が培ってきた品質や精密さ、歴史考証へのこだわりを継承していく方針だという。

プラッツは、ドラゴン製品の最終出荷まで責任をもって対応するとともに、「DRAMi Model」製品の円滑な導入を全力でサポートしていくとのこと。今後の展開に注目したい。

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