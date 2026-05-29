【CSMガイアメモリver.2 EXTRAセット】 5月29日16時より予約開始 11月 発送予定 価格：12,100円

バンダイは、なりきり玩具「CSMガイアメモリver.2 EXTRAセット」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月29日16時より予約受付を開始する。発送は11月を予定し、価格は12,100円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーW」に登場するガイアメモリより「疾風メモリ」、「切札メモリ」、「ボムメモリ」をCSMシリーズで再現。さらに、、別売りの「CSMエクストリームメモリ」に装着できる「サイクロンアクセルエクストリーム用換装パーツ」が登場。

4種すべてのメモリにドライバーとの通信機能を搭載し、別売りの「CSMダブルドライバーver.2」「CSMロストドライバーver.2」「CSMアクセルドライバーver.2」との通信連動が楽しめる。

「疾風メモリ」、「切札メモリ」は完全新規造形で、劇中の木札の質感を木目造形により、リアルに再現。スピーカーは背面に配置。ボタン操作音・名乗り音・装填音・ドライバー展開音は通常のメモリから変更され、劇中を再現した音声となっている。

「サイクロンアクセルエクストリーム用換装パーツ」は、別売りの「CSMエクストリームメモリ」に装着することで、サイクロンアクセルエクストリームへの変身が可能。エクストリームメモリの左側が赤色に発光し、新規作成の変身音・必殺技音が発動する。

「ボムメモリ」には新規作成の変身音・必殺技音を収録。通信により「CSMダブルアイテムver.2シリーズ」を個別認識し、それぞれのドライバーに適したタイミングで音声が発動する。

(C)石森プロ・東映