偉業達成から５日たっての朗報に、ＳＮＳ上が沸いている。５月２４日のオークス・Ｇ１で、ＪＲＡ女性騎手として初めてのＧ１制覇を成し遂げた今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島良厩舎＝が２９日、自身のＸを更新。１００勝記念キャップを再販するとポストした。

商品はハートマークがかわいらしい、今村聖奈騎手オリジナルロゴをあしらったもので、カラーはブラック×ホワイト、ブラック×ブルー、ホワイト×パープル、ライトブルー×ブルーの４タイプ。元々、４月２０日から５月３日まで受注販売を行っていたが、同騎手がオークスを制覇したことにより緊急再販が決まったという。

今村騎手もＸで「多くの方からのご要望もあり、１００勝記念キャップを再販させて頂く事になりました！チャリティとしてもご協力頂けたら嬉しく思います！」と呼びかけた。

歴史的偉業の反響は大きく、今村騎手のポストには「めちゃんこうれしい！」「とても朗報です」「買います」「注文しました」「購入させて頂きました！」「いいね」など喜びのコメントが寄せられている。