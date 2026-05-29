TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが28日に更新され、新たなイラストが公開された。これで説明が一切ない“意味深投稿”は30日連続となった。

同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。

この日の投稿は、警視庁公安部外事第4課・野崎守（阿部寛）と思しきキャラのイラスト。野崎は、主人公・乃木憂助（堺雅人）の最大の理解者であり協力者。バルカ共和国での一連の事件にいち早く目をつけ、その真相を追う中で、乃木が別班であることを察知するという卓越した洞察力を持つ。威圧的な風貌とは裏腹に、窮地に陥った乃木や薫（二階堂ふみ）を命がけで助けるなど、義理人情に厚く心優しい面も見せる。別班の乃木とは諜報員として表と裏の立場でありながら、国防という共通目的のために時には敵対、時には協力し合うという複雑な関係性を築いた。

この日の投稿にネットでは「野崎さん！！」「野崎さんキターー」「阿部寛さんですね」「このイラストはわかりやすい」「阿部寛さんに似てますね！」「イラストすごい似てる！！」「イラストも濃い」「ついに！！」など多くの反応が寄せられた。

VIVANTの公式SNSでは、4月29日から説明が一切ない謎のキャラクターのイラスト投稿が続いている。この日のイラストが33人目。多くの正体不明の人物や、「ベキ」「ドラム」「ジャミーン」「ノコル」「黒須」ら前作出演者とみられる人物も登場している。

前作は阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、役所広司、二宮和也ら豪華キャストが集結。自衛隊の秘密部隊「別班」の工作員である主人公・乃木憂助（堺）が、世界で暗躍する謎のテロ組織「テント」の真相を暴いていく物語で、緻密に張られた伏線と謎が謎を呼ぶ展開が話題となり、高視聴率をマークした。

続編の物語は前作のラストシーン、乃木の前に再び“赤い饅頭”が置かれた直後から幕を開ける。新たに敢行されたアゼルバイジャンでの大規模ロケ、乃木たちを待ち受ける次なる任務など、新章ではこれまでの謎と謎がつながり、さらに深まっていく。