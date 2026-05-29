歌手・GACKT（52）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。巨人の阿部慎之助監督（47）が18歳の長女に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、26日に辞任したことについて、超長文で自身の考えをつづった。

阿部氏辞任に関しては、27日に開かれた会見の中で警察への通報の経緯が明かされた。代理人を通じて長女の手紙が公表され「殴る、蹴るといった事実はない」と報道内容の一部を否定。長女は当初、対話型の生成人工知能（AI）に相談したところ児童相談所への通報を勧められたことから通報、その後児童相談所から連絡を受けた警視庁渋谷署が阿部前監督を現行犯逮捕したという。長女は「警察が来て一番驚いているのは自分自身」といい騒動を謝罪。この騒動は「AIに惑わされてしまった」「AIの危険性」なども争点となり、阿部氏の監督復帰を求めるオンライン署名が12万筆以上集まるなど大きな議論となっている。

GACKTは「巨人軍監督の阿部さんが逮捕され辞任した報道が各所で流れた。暫くずっと様子を見ていたが、なんとも気分が悪い流れが各所に多くあった」と切り出し、これまで明らかになっている情報をもとに「【暴力ゼロ】とも、【深刻虐待】とも、現時点では断定できない。ここを感情だけで決めつけるのが何より危険」と指摘。

そして、「だが、本当に問題なのはここから先だ」と続け、「最初にAIへ相談した」こと、「児童相談所も警察も、今の時代は【見逃し】を極端に恐れている」こと、「相手が一般人ではなく、巨人軍監督だった」こと、「PVを稼ぐため、刺激的な見出しや、過剰に単純化されたニュースが大量に流れる」ことについて自身の考えをつづった。

そのうえで「個人的には、阿部さんには監督を続けて貰いたい」としつつ、「今、問われているのは、AIそのものではなく、この崩れたバランスの中で、ボクら人間がどうあるべきか？ボクはかなり危険なバランスだと思っているんだが、オマエはどう思う？」と問い掛けた。