子役として活躍していた俳優の村山輝星（16）の成長した最新ショットが公開され、反響が寄せられている。

【映像】村山輝星の成長した最新ショット（複数カット）

5歳の頃から芸能活動を開始し、2017年から4年間NHK Eテレの教育番組「えいごであそぼ with Orton」にレギュラー出演。その後は、「au」のテレビCM「三太郎シリーズ」や日本テレビ系情報番組「ヒルナンデス！」にも出演するなど、マルチに活動してきた。

成長した姿に反響「綺麗に可愛くなり過ぎ」「また背が伸びたかな？」

2026年5月27日の投稿では、「千葉県木更津市の海岸で潮干狩りをしました！網いっぱいのアサリを持ち帰ることが出来たので、達成感を味わいました。丸一日、しっかりと砂抜きをし、ボンゴレビアンコ風のパスタにして食べました。自分で採ったアサリで作ったお料理は、とても美味しく感じました。」とコメント。潮干狩りを楽しむ姿や、手作りしたパスタなども披露している。

この投稿にファンからは「また背が伸びたかな？」「もう成長し過ぎて、綺麗に可愛くなり過ぎて、ほんまに何て言ったらいいか分からない」「まさに至福の時だね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）