タレント今田耕司（60）が29日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。自宅にあるテレビの台数を明かした。

この日のメールテーマは「未来を感じた瞬間」。薄型テレビの登場に驚いたというリスナーからのメッセージが寄せられると、今田は「分かる！」とひと言漏らし「大きいテレビになればなるほど奥行きがすごいから。どんどん後ろがデカくなるから。大体テレビの場所っていうのは、四角の部屋があるじゃん？斜めに置いて、斜めのデッドスペースに後頭部部分を入れるみたいな感じやった」と、ブラウン管テレビになじみの薄いアシスタントの若林有子アナウンサーに説明した。

今田は自宅のテレビ事情について「うちも今壁に掛けてる。コードも見えへんようにしてんねん。おしゃれやろ？」と得意げにしながら「でもそっちのテレビはほとんど使わへんねん。寝室ばっかりやねん」と説明した。

若林アナが「え？寝室にもテレビあるんですか？リッチですね」と驚くと、今田は「え、洗面所にもテレビあるよ」とサラリ。さらに「お風呂場の中にもテレビあるよ」と1人暮らしながら4台所有していることを明かし、若林アナを「ええ！？お金持ちだわ」と驚かせていた。