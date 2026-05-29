タレントのＭａｔｔが２９日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。１カ月半で１８キロの減量に成功した秘訣を公開した。

Ｍａｔｔは「もともと８２キロあって。身長は１８３センチ。結構ぷよぷよしちゃってて。でも身長があるからなんとなくカバーできていた」というが、昨年９月に「ミラノコレクションを観に行くとなって、衣装を先に頂くんですけど、入らなくて。これヤバイとなって」と用意された衣装が入らず真っ青に。

そこで体重チェックしたところ「自分的には６７キロぐらいかなと思ってた。大学の時は６４だったので３キロぐらいかなと思ったら、８２キロもあって。４回（体重計に）乗り直した」と大ショック。

そこから「毎日ジムに行って。２日に１回エステに行って。そのエステが痛い。セルライトを潰す。３人がかりで」と説明。さらに「自炊をするが、グルテンフリーと無添加。あと漢方を飲んで。その４つを使って痩せた」という。結果「１カ月半で１８キロやせて、プラスで２キロ痩せたから合計２０キロ。今６２キロです」と胸を張った。

「運動は自己流？」と聞かれると「家にプロがいるので」とニヤリ。父の桑田真澄氏にメニューを組んでもらったといい「父は全部知っていて。落とすのも筋肉をつけるのも」「増量はしたくない、脂肪をなくしたいと伝えて、最終的には細マッチョみたいな状態にしたいといったらメニュー組んでくれて、毎日２時間ジムに行った」と父の助けもあってダイエットに成功。

しかも同じメニューを自身のＹｏｕＴｕｂｅを撮影するカメラマンにもさせたところ「同じようにやらせたら一緒にやせた」といい、カメラマンのビフォーアフター写真も紹介。別人のようなスタイルになっており、スタジオも「すご！」「やば！」などの声が上がっていた。