＜義弟に40万、渡さない！＞金の無心「また？」家賃滞納し続けた義弟、ありえない！【第2話まんが】

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私はメイコ。夫のカツヤとのあいだには、小学生の子どもが2人います。カツヤが隠し事をしているのが気になった私。「もしかして不倫！？」と不安でたまらなくなり、直接本人に聞いてみたんです。ところが、観念したカツヤは「不倫じゃない！」と慌てて否定してきました。そして、「実は、弟からお金を貸してほしいと頼まれている……」と告白されることに。まさかの事態に私は驚きを隠せません。不倫ではありませんでしたが、ウチだって家のローンや子どもの学費があるので穏やかではいられません。この先どうなるのでしょうか。



私が絶句していると、カツヤは詳しく話してくれました。カツヤの弟トモノリさんは家賃を数か月滞納し、内容証明が届き、兄のカツヤに助けを求めてきたという状況らしいのです。

「また？」私が呆れたように言い放つと、カツヤは反論できず言葉を詰まらせてしまいました。



「40万円」カツヤは言いづらそうに小さく口ごもりました。カツヤの口から出た金額に私は目を見開きました。

「40万円！？　本気で言ってるの？　ありえないんだけど！」私が大声で言うと、カツヤは顔をこわばらせました。



カツヤの口から語られたのは、トモノリさんが家賃を数か月も滞納し、内容証明まで届いているという驚きの事実。

それでカツヤに泣きついてきたというのです。

以前も同じように立て替えたお金が返済されていないというのに、「また？」と呆れを隠せませんでした。

夏のボーナスで返すなんて言葉を信じているようでしたが、私は一蹴。

しかも今回の金額は思ったよりも高額で、さらに絶句……怒りが爆発しました。

カツヤは私の剣幕に何も言えず、うつむくばかりでした。

原案・ママスタ　脚本・motte　　編集・石井弥沙