＜義弟に40万、渡さない！＞金の無心「また？」家賃滞納し続けた義弟、ありえない！【第2話まんが】
私はメイコ。夫のカツヤとのあいだには、小学生の子どもが2人います。カツヤが隠し事をしているのが気になった私。「もしかして不倫！？」と不安でたまらなくなり、直接本人に聞いてみたんです。ところが、観念したカツヤは「不倫じゃない！」と慌てて否定してきました。そして、「実は、弟からお金を貸してほしいと頼まれている……」と告白されることに。まさかの事態に私は驚きを隠せません。不倫ではありませんでしたが、ウチだって家のローンや子どもの学費があるので穏やかではいられません。この先どうなるのでしょうか。
私が絶句していると、カツヤは詳しく話してくれました。カツヤの弟トモノリさんは家賃を数か月滞納し、内容証明が届き、兄のカツヤに助けを求めてきたという状況らしいのです。
「また？」私が呆れたように言い放つと、カツヤは反論できず言葉を詰まらせてしまいました。
「40万円」カツヤは言いづらそうに小さく口ごもりました。カツヤの口から出た金額に私は目を見開きました。
「40万円！？ 本気で言ってるの？ ありえないんだけど！」私が大声で言うと、カツヤは顔をこわばらせました。
カツヤの口から語られたのは、トモノリさんが家賃を数か月も滞納し、内容証明まで届いているという驚きの事実。
それでカツヤに泣きついてきたというのです。
以前も同じように立て替えたお金が返済されていないというのに、「また？」と呆れを隠せませんでした。
夏のボーナスで返すなんて言葉を信じているようでしたが、私は一蹴。
しかも今回の金額は思ったよりも高額で、さらに絶句……怒りが爆発しました。
カツヤは私の剣幕に何も言えず、うつむくばかりでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
私が絶句していると、カツヤは詳しく話してくれました。カツヤの弟トモノリさんは家賃を数か月滞納し、内容証明が届き、兄のカツヤに助けを求めてきたという状況らしいのです。
「また？」私が呆れたように言い放つと、カツヤは反論できず言葉を詰まらせてしまいました。
「40万円」カツヤは言いづらそうに小さく口ごもりました。カツヤの口から出た金額に私は目を見開きました。
「40万円！？ 本気で言ってるの？ ありえないんだけど！」私が大声で言うと、カツヤは顔をこわばらせました。
カツヤの口から語られたのは、トモノリさんが家賃を数か月も滞納し、内容証明まで届いているという驚きの事実。
それでカツヤに泣きついてきたというのです。
以前も同じように立て替えたお金が返済されていないというのに、「また？」と呆れを隠せませんでした。
夏のボーナスで返すなんて言葉を信じているようでしたが、私は一蹴。
しかも今回の金額は思ったよりも高額で、さらに絶句……怒りが爆発しました。
カツヤは私の剣幕に何も言えず、うつむくばかりでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙