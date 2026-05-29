『葬送のフリーレン』種崎敦美＆岡本信彦、USJに現れた勇者ヒンメル像に感嘆「涙が出そうに…」
声優の種崎敦美（※崎＝たつさき）と岡本信彦が29日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）と人気のテレビアニメ『葬送のフリーレン』とのコラボレーションが30日から始まるのに先立って、開幕セレモニーに登壇した。
【写真】感動…ヒンメル像の前でポーズをきめる種崎敦美＆岡本信彦
これまで『名探偵コナン』『呪術廻戦』など人気アニメとコラボしてきたUSJがこのたび、『葬送のフリーレン』と初コラボ。期間は30日から2027年1月11日まで。テーマ・レストラン『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』や大人気コースターでのスリル体験『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜』、オリジナルグッズが展開される。
目玉の一つは、パーク初登場となるフォーマットのアトラクション『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』。『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』は、旅人となったゲストが自身の足で歩いて巡り、巨大スクリーンやプロジェクション・マッピングの美しく臨場感あふれる映像、ヒンメルの像を再現したプロップス（小道具）、ゲストも魔法を操る参加型の演出などを通して『葬送のフリーレン』の描く“魔法のある世界”にひたることができる。
先行体験したフリーレン役の種崎は「入った瞬間から『葬送のフリーレン』の世界だ！フリーレンたちと歩けるじゃん！」と振り返り「涙をこらえるのが大変で、目と耳と全部が喜んでました!!」と大興奮。ヒンメル役の岡本も「この感じの没入体験は初めて…」と言い「背丈も一緒なシュタルクがいて、よりリアルな感じになった」と語った。2人ともアトラクションを通してアニメの世界にひたっていた。
またアトラクション内には勇者ヒンメル像も登場。そこで展開されるシーンについて岡本は「何も声がでない。きれいすぎて…」としみじみ。「涙が出そうになったのをこらえながら、立ってました」という言葉に種崎も深くうなずきながら共感していた。
【写真】感動…ヒンメル像の前でポーズをきめる種崎敦美＆岡本信彦
これまで『名探偵コナン』『呪術廻戦』など人気アニメとコラボしてきたUSJがこのたび、『葬送のフリーレン』と初コラボ。期間は30日から2027年1月11日まで。テーマ・レストラン『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』や大人気コースターでのスリル体験『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜』、オリジナルグッズが展開される。
先行体験したフリーレン役の種崎は「入った瞬間から『葬送のフリーレン』の世界だ！フリーレンたちと歩けるじゃん！」と振り返り「涙をこらえるのが大変で、目と耳と全部が喜んでました!!」と大興奮。ヒンメル役の岡本も「この感じの没入体験は初めて…」と言い「背丈も一緒なシュタルクがいて、よりリアルな感じになった」と語った。2人ともアトラクションを通してアニメの世界にひたっていた。
またアトラクション内には勇者ヒンメル像も登場。そこで展開されるシーンについて岡本は「何も声がでない。きれいすぎて…」としみじみ。「涙が出そうになったのをこらえながら、立ってました」という言葉に種崎も深くうなずきながら共感していた。