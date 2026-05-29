Orangestar、泣けるテレビアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』OP・ED主題歌「Petals / 花筏」CDリリース！

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音楽プロデューサー・ボカロPのOrangestarによる最新シングル「Petals / 花筏」のCDがリリースされた。

本作には、TVアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』のオープニング主題歌「Petals」、エンディング主題歌「花筏」を収録。Orangestarが同アニメでオープニング・エンディング主題歌の両方を担当していることでも注目を集めている。

『春夏秋冬代行者 春の舞』は、暁佳奈による人気小説を原作としたテレビアニメ作品。繊細な感情描写や四季をモチーフにした世界観が話題となっており、放送後にはSNS上で「映像と音楽の相性が良い」「毎週エンディングまで含めて余韻がすごい」といった感想も多く投稿されている。

オープニング主題歌「Petals」は、疾走感のあるサウンドと透明感のあるメロディが印象的な楽曲。一方、エンディング主題歌「花筏」は、物語の余韻を感じさせる穏やかなアレンジと、夏背の歌声が印象的なナンバーとなっている。

また、2026年7月1日には『Petals / 花筏』のアナログレコードの発売も決定しており、現在予約受付中。

アニメとともに注目を集めるOrangestarの最新作を、ぜひCDでも楽しんでほしい。

●配信情報

「花筏」

配信中



配信リンクはこちら

https://orcd.co/orangestar_flower-raft

Orangestar

「Petals」

配信中



配信リンクはこちら

https://orcd.co/orangestar_petals

【CD】



発売中

Orangestar

「Petals / 花筏」

価格：￥1,800（税込）

品番：XSCL-138

＜収録曲＞

M1 Petals

M2 花筏

M3 Petals instrumental

M4 花筏 instrumental

購入はこちら

CD

https://orangestar.lnk.to/0527_CD

【レコード】



7月1日発売

Orangestar

「Petals / 花筏」

価格：￥5,500（税込）

品番：XSJL-8

A面

M1 Petals

M2 花筏

B面

M1 Petals instrumental

M2 花筏 instrumental

予約はこちら

LP

https://orangestar.lnk.to/0701_LP

店舗特典内容

5月27日リリース 「Petals / 花筏」CD



Amazon : 「Petals」配信ジャケット絵柄メガジャケ

楽天 : 「Petals」配信ジャケット絵柄スマホサイズブロマイド

セブンネット : 「Petals」配信ジャケット絵柄アクリルチャーム

アニメイト : 「花筏」配信ジャケット絵柄ましかくブロマイド

7月1日リリース 「Petals / 花筏」レコード

Amazon : 「春夏秋冬代行者 春の舞」雛菊絵柄メガジャケ

●作品情報

テレビアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』



毎週土曜24:00〜 放送&配信中

『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の作者・暁 佳奈が紡ぐ四季の物語を、『進撃の巨人』『SPY×FAMILY』などを手掛けてきたWIT STUDIOがテレビアニメ化。

原作：暁 佳奈（電撃文庫/KADOKAWA刊）

原作イラスト：スオウ

監督：山本 健

アニメーション制作：WIT STUDIO

＜歌唱担当：夏背 Profile＞

歌手・絵描き。

2020年4月に楽曲「Sunflower」でボーカリストとしての活動を開始。

2021年に公開されたカロリーメイトweb movie「夏がはじまる。」篇では、Orangestarによる楽曲『Surges』の歌唱を、ルワン（現・遼遼）と共に担当。

2024年には、延べ12,000人以上を動員したOrangestarのワンマンライブツアー「”And So Henceforth,“ Tour」にて、メインボーカルを務めた。

＜編曲担当：TAKU INOUE Profile＞

サウンドプロデューサー / コンポーザー / DJ。

2021年にTOY’S FACTORY内のレーベル・VIAより「3時12分 / TAKU INOUE&星街すいせい」でメジャーデビュー。2022年に星街すいせいとのプロジェクト・Midnight Grand Orchestraを始動。2024年7月14日にはソロプロジェクトとしては約2年半ぶりとなる新曲「ハートビートボックス」を、12月4日には「ライツオフ (feat. なとり)」をリリース。2025年6月に新作EP「FUTARI EP」をリリース。

＜編曲担当：永山ひろなお Profile＞

コンポーザー/キーボードプレイヤー。星街すいせい、Midnight Grand Orchestra、ano、BUMP OF CHICKENと様々なアーティストのストリングスアレンジ、ブラスアレンジ、ピアノアレンジを担当。アーティストのライブサポートにてキーボードプレイヤーとしても活動。

＜Orangestar Profile＞

2013年4月にボカロPとして活動開始。2014年に投稿した「アスノヨゾラ哨戒班」が大きな話題を呼んだ。2015年4月に1stアルバム「未完成エイトビーツ」を発表。2017年1月に2ndアルバム「SEASIDE SOLILOQUIES」をリリース、その後、約2年間の活動休止期間を経て2020年に活動を再開。

2021年8月カロリーメイトweb movie「夏がはじまる。」篇として「Surges (feat.夏背 & ルワン)」をリリースし、大きな反響をよんだ。

2024年6月、自身初となる東名阪でのワンマンライブ「”And So Henceforth,” Tour」を開催し、12,000人を動員した。

Ⓒ暁佳奈・スオウ／ストレートエッジ・KADOKAWA／春夏秋冬代行社

関連リンク

テレビアニメ『春夏秋冬代行者』公式サイト

https://4seasons-anime.com

Orangestar X

https://x.com/MikanseiP