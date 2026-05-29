原日出子、7種の具材たっぷり手作りグルテンフリーペンネ公開「イタリアンレストランかと」「健康的」の声
【モデルプレス＝2026/05/29】女優の原日出子が5月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのグルテンフリーペンネを公開した。
【写真】66歳ベテラン女優「野菜たっぷり」7種の具材入った手作りグルテンフリーペンネ
原は「茄子 ブロッコリー アスパラ パプリカ しめじ 枝豆 ベーコンのトマトソースグルテンフリーペンネ」と7種の材料などを記し、手料理を公開。たくさんの具材が入り、枝豆の緑がアクセントとなった一品となっている。
この投稿に、ファンからは「野菜たっぷり」「グルテンフリーで健康的」「レシピ教えてほしい」「イタリアンレストランかと」「料理上手で尊敬する」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】66歳ベテラン女優「野菜たっぷり」7種の具材入った手作りグルテンフリーペンネ
◆原日出子、グルテンフリーペンネ披露
原は「茄子 ブロッコリー アスパラ パプリカ しめじ 枝豆 ベーコンのトマトソースグルテンフリーペンネ」と7種の材料などを記し、手料理を公開。たくさんの具材が入り、枝豆の緑がアクセントとなった一品となっている。
◆原日出子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「野菜たっぷり」「グルテンフリーで健康的」「レシピ教えてほしい」「イタリアンレストランかと」「料理上手で尊敬する」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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