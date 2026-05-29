辻希美「にぃにを起こしてくれました」朝の次女・夢空（ゆめあ）ちゃんと息子の姿公開「寝起きから天使」「絵に描いたような幸せな光景」と反響
【モデルプレス＝2026/05/29】タレントの辻希美が5月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝の子ども達の姿を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「にぃにを起こしてくれました」朝の0歳次女の姿
辻は次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが寝ている横で布団の上に座り、カメラ側の自身に両手を伸ばしている姿を公開し、「朝夢が先に起きて」とコメント。続けて「にぃにを起こしてくれました」と記し、夢空ちゃんが兄の上に乗り、両手で兄の頬を触っている様子を投稿した。
これらの投稿に、ファンからは「絵に描いたような幸せな光景」「こんなに可愛く起こされたら起きるしかない」「寝起きから天使」「仲良しで微笑ましい」「癒された」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「にぃにを起こしてくれました」朝の0歳次女の姿
◆辻希美、朝の子ども達の姿公開
辻は次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが寝ている横で布団の上に座り、カメラ側の自身に両手を伸ばしている姿を公開し、「朝夢が先に起きて」とコメント。続けて「にぃにを起こしてくれました」と記し、夢空ちゃんが兄の上に乗り、両手で兄の頬を触っている様子を投稿した。
◆辻希美の投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「絵に描いたような幸せな光景」「こんなに可愛く起こされたら起きるしかない」「寝起きから天使」「仲良しで微笑ましい」「癒された」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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