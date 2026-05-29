堀越麗禾、ミニスカから美脚際立つ 弟・勸玄との2ショット話題「スタイル異次元」「2人共大きくなった」
【モデルプレス＝2026/05/29】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が5月28日、自身のInstagramを更新。長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄と長女で女優としても活動する堀越麗禾（市川ぼたん）の仲良しショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】48歳歌舞伎俳優「スタイル異次元」姉弟ショットでミニスカから美脚際立つ
市川は「笑って、走って、遊び尽くすふたり。子どもたちのエネルギーは本当にすごいです」とつづり、子ども達の写真を複数枚投稿。「＃家族時間」「＃成田屋」とハッシュタグをつけ、夜の街中で姉弟が仲良くポーズを決めるショットを公開した。姉の麗禾はミニ丈のプリーツスカートを着用しており、スカートからは引き締まった脚がスラリと伸びている。
この投稿に「家族仲良しで素敵」「姉弟でじゃれ合ってるのも良いですね」「忙しい中でも時間を作るパパに尊敬」「麗禾ちゃんミニスカート似合いますね」「スタイル異次元」「2人共大きくなったね」など反響が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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【写真】48歳歌舞伎俳優「スタイル異次元」姉弟ショットでミニスカから美脚際立つ
◆堀越麗禾、仲良し姉弟ショット
市川は「笑って、走って、遊び尽くすふたり。子どもたちのエネルギーは本当にすごいです」とつづり、子ども達の写真を複数枚投稿。「＃家族時間」「＃成田屋」とハッシュタグをつけ、夜の街中で姉弟が仲良くポーズを決めるショットを公開した。姉の麗禾はミニ丈のプリーツスカートを着用しており、スカートからは引き締まった脚がスラリと伸びている。
◆堀越麗禾のショットに反響
この投稿に「家族仲良しで素敵」「姉弟でじゃれ合ってるのも良いですね」「忙しい中でも時間を作るパパに尊敬」「麗禾ちゃんミニスカート似合いますね」「スタイル異次元」「2人共大きくなったね」など反響が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
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