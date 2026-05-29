松丸友紀アナ、長男と弾丸ハワイ旅行 親子のバカンス満喫ショットに反響「かわい〜い！」 夫は競輪選手・新田康仁
競輪選手・新田康仁（52）の妻でフリーアナウンサーの松丸友紀（45）が28日、自身のインスタグラムを更新。長男（9）との弾丸ハワイ旅行を報告した。
【写真】「かわい〜い！」長男と一緒にハワイ旅行を楽しむ松丸友紀アナ
松丸は「少し前に親子弾丸3泊5日でHawaiiに行ってきました」と、美しいロケーションの中で撮影された複数の旅行写真をアップ。
今回の旅について「日数も限られているし子連れだから優先順位を決めて詰め込みすぎない！ってことを念頭に（子連れじゃなければものすごーく詰め込み型の旅をするタイプ）プランを立てました」と、母親としての細やかな配慮と旅のコツを明かした。
旅行のきっかけについては「海洋生物と英語に興味を持ち始めた息子。野生のイルカに会いたいというので色々調べた結果、Hawaiiに行き先を決めた次第です」と説明し、「ということで子連れ弾丸旅、ちょこちょこ載せていきます」と締めくくった。
コメント欄には「かわい〜い！」「子連れハワイ憧れすぎます」「仲良いよね〜」「素敵」「うらやましー」などの声が寄せられている。
【写真】「かわい〜い！」長男と一緒にハワイ旅行を楽しむ松丸友紀アナ
松丸は「少し前に親子弾丸3泊5日でHawaiiに行ってきました」と、美しいロケーションの中で撮影された複数の旅行写真をアップ。
今回の旅について「日数も限られているし子連れだから優先順位を決めて詰め込みすぎない！ってことを念頭に（子連れじゃなければものすごーく詰め込み型の旅をするタイプ）プランを立てました」と、母親としての細やかな配慮と旅のコツを明かした。
旅行のきっかけについては「海洋生物と英語に興味を持ち始めた息子。野生のイルカに会いたいというので色々調べた結果、Hawaiiに行き先を決めた次第です」と説明し、「ということで子連れ弾丸旅、ちょこちょこ載せていきます」と締めくくった。
コメント欄には「かわい〜い！」「子連れハワイ憧れすぎます」「仲良いよね〜」「素敵」「うらやましー」などの声が寄せられている。