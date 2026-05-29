ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「家決めてきたから！事故物件だけどいいよね？」夫が勝手に決めたの… 「家決めてきたから！事故物件だけどいいよね？」夫が勝手に決めたの引っ越し…妻が感じた違和感の正体とは？ 「家決めてきたから！事故物件だけどいいよね？」夫が勝手に決めたの引っ越し…妻が感じた違和感の正体とは？ 2026年5月29日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 事故物件への引っ越しを、夫に言いくるめられてしまった妻…。「気にしなければ大丈夫」と自分に言い聞かせていたのに、新居での生活はどうやらそう簡単にはいかないようです。夫の言う「合理的な判断」が、まさかの大誤算になっていく予感がします…！>>【まんが】夫が勝手に事故物件決めてきた(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】夫が勝手に事故物件決めてきた 「夫のスマホロック解除に成功！」最近やたら不審な行動が多いけど…クロ？シロ？その結果は…！ 復讐のために近づいただけなのに…標的の男に心を揺らした私がが取った行動とは？【裏切りには代償を Vol.92】