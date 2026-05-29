【西友の最新チラシ】週末ごはんにぴったりのそうめんなどがお買い得。夏にうれしいドリンク＆惣菜も見逃せない《6月4日まで》

スーパーの「西友」は、2026年5月29日から6月4日までの期間を対象にしたチラシを公開中です。

今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。

総菜コーナーのお買い得品は？

編集部の注目は、忙しい日のごはんに役立つ「総菜コーナー」のお買い得品です。

●にぎり寿司＆讃岐うどんセット（1パック430円）

●アジ大葉フライ（1パック387円）

●天丼＆讃岐うどんセット（1パック430円）

上記はいずれも11時以降の販売です。「にぎり寿司＆讃岐うどんセット」は、一部店舗では取り扱いがありません。

そうめん・めんつゆなどをストック買いするチャンス

週末のお昼ごはんなど、買い置きしておくと便利な食材もお得価格になっています。

●みなさまのお墨付き 熟成 そうめん／ひやむぎ／うどん...各247円

●みなさまのお墨付き 信州そば...290円

●ヤマサ ざるそば専科／そうめん専科...各214円

●ミツカン SOUPでそうめん（柚子だし／地鶏だし塩）...各214円

●エバラ プチッとうどん（釜玉うどん／明太子うどん／すだちおろしうどん）...各214円

フルーティス、美酢がお得！

さらに、暑くなるこれからの季節にうれしいビネガードリンクもお買い得価格に。

●ミツカン フルーティス（シャインマスカット／あまおう／ざくろ）...各603円

●美酢（アセロラ／キウイ／マスカット／もも／ざくろ）...各646円

炭酸や牛乳などで割って楽しんで。

ほかにもお買い得品は多数あるので、西友ユーザーはチラシをチェックしてみてください。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）