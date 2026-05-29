パーク２４が反発、新幹線利用者向け「交通ＩＣパーク＆ライド」を仙台駅で開始へ

パーク２４<4666.T>が反発している。この日、新幹線を利用する人を対象に、「タイムズ仙台駅屋上駐車場」における「交通ＩＣパーク＆ライド」を６月１日に開始すると発表しており、好材料視されている。



同社は駅近くの駐車場にクルマを駐車し、公共交通機関に乗り換えて目的地に向かうパーク＆ライドの取り組みを推進しており、交通系ＩＣカードに記録された鉄道の乗車履歴に応じて対象のタイムズパーキングでの駐車料金が優待となる「交通ＩＣパーク＆ライド」サービスを展開。今回の取り組みは、東日本エリアで初めて新幹線利用者を対象にした「交通ＩＣパーク＆ライド」で、「タイムズ仙台駅屋上駐車場」に駐車し、新幹線ｅチケットサービスまたは「タッチでＧＯ！新幹線」をＳｕｉｃａなどの交通系ＩＣカードで利用した際、駐車料金精算時に新幹線・仙台駅で降車した交通系ＩＣカードを精算機で認証することで、駐車料金の優待を受けることができるようになる。



出所：MINKABU PRESS