フリー<4478.T>が大幅高で３日ぶりに反発している。この日、中小企業基盤整備機構から「令和８年度 創業支援等事業計画機能強化事業に係る起業家教育事業 運営事務局業務」を受託したと発表しており、好材料視されている。



「創業支援等事業計画機能強化事業に係る起業家教育事業」は、高等学校や高等専門学校などでの起業家教育を後押しし、若い世代の起業マインドを育てるために、中小機構が自治体や学校を支援する事業。同社では、これまで取り組んできた雑誌「起業時代」や学生への授業・プログラムで培った知見と経験を生かし、全国の高等学校などにおけるアントレプレナーシップ教育（起業家教育）の更なる普及と基盤強化を推進するとしている。



出所：MINKABU PRESS