KADOKAWA LifeDesignは、7月24日に『レタスクラブ』2026年8月増刊号および8月特別号を発売、両号の特別付録に、デザインの異なる「チャームつき くまのプーさん保冷バッグ」がそれぞれ付属する。

【画像】『レタスクラブ』プーさんの保冷バッグが付録

8月増刊号の付録は、ハチを見ているプーさんをあしらった「ハニーポットデザイン」。8月特別号の付録は、「くまのプーさん」「クリストファー・ロビン」「ピグレット」「ティガー」「イーヨー」のイラストを配した「クラシックプーデザイン」となる。雰囲気の異なる2種類が同日に展開される。

保冷バッグはお弁当箱と水筒、カトラリーを一緒に収納できるサイズで、高さがあるためお弁当箱の上にミニサイズの保存容器を重ねて入れることも可能。500mlのペットボトルを4本入れても余裕のあるサイズ感となっており、夏場の飲み物の持ち運びにも対応する。

両号共通で、プーさんとピグレットのチャームが付属する。バッグに取り付けて使用できる仕様となっている。

いずれもAmazonなどで予約を受け付けている。

© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works, by A. A. Milne and E.H. Shepard.

（文＝リアルサウンド ブック編集部）